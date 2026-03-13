Vídeo: detienen a hombre que amenazó con cuchillo a comerciante del Mercado de Luque

Aníbal Javier Toledo Acosta fue detenido esta mañana en Luque tras la difusión en redes sociales de un video en el que se lo observa amenazando con un arma blanca a un comerciante del Mercado de Luque.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió luego de que el comerciante descubriera al sospechoso intentando hurtar un producto de su puesto, específicamente un equipo de sonido.

Imágenes de circuito cerrado captaron el momento en que el hombre, al ser descubierto, extrae un arma blanca que llevaba en la cintura y amenaza al trabajador mientras se retira del sector donde se encuentra el local comercial.

El video se difundió rápidamente en redes sociales, lo que derivó en una investigación policial.

Detención durante patrullaje policial

El jefe de la Comisaría Tercera de Luque, el comisario Gabriel Rivas, informó que la detención se concretó durante un patrullaje preventivo realizado en la zona.

El detenido cuenta con varias medidas judiciales vigentes, entre ellas la prohibición de portar armas.

Tras su aprehensión, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

El comisario también reconoció la inseguridad que sufren vecinos y comerciantes del Mercado de Luque, quienes denuncian la presencia de una gran cantidad de personas con problemas de adicción en la zona.