Inhalación de pintura provoca accidente laboral en edificio de Asunción

El accidente laboral se registró el viernes 13 de marzo, alrededor de las 14:10, sobre la calle Kubitschek casi José Asunción Flores, en jurisdicción de la Comisaría 7ª Metropolitana, en Asunción.

La víctima fue identificada como Américo Ocampos Espínola, paraguayo de 51 años, quien se encontraba haciendo trabajos de pintura en una fosa del subsuelo de un edificio.

Según el reporte policial, el obrero trabajaba en el interior del espacio subterráneo, donde la ventilación era limitada, lo que habría provocado que inhalara vapores de pintura sintética y terminara desvaneciéndose dentro del pozo.

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Bomberos realizaron rescate desde un espacio confinado

El bombero voluntario Matías Cantero explicó que la alerta fue recibida a través de la central de alarmas y que, al llegar al lugar, encontraron al trabajador inconsciente dentro de la fosa.

Debido a que se trataba de un espacio confinado con fuerte olor a sustancias químicas, los rescatistas ingresaron utilizando equipos de protección.

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Los bomberos brindaron inicialmente soporte con oxígeno al trabajador y luego ejecutaron un sistema de rescate para extraerlo desde la profundidad del pozo.

Para ello implementaron un sistema de ventaja mecánica, que permitió facilitar el ascenso de la víctima hasta la superficie.

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Espacios cerrados representan alto riesgo

De acuerdo con el testimonio de personas presentes en el lugar, el trabajador se encontraba pintando el interior de la fosa cuando comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose.

La encargada del edificio, María Serra, relató que al salir al área del subsuelo encontró al obrero desvanecido dentro del pozo y dio aviso a los servicios de emergencia.

Bomberos recomiendan usar protección respiratoria

El bombero Cantero señaló que este tipo de incidentes no es frecuente, pero que ya se registraron al menos dos o tres casos similares durante el año.

Indicó que los trabajos en espacios confinados, especialmente cuando se utilizan pinturas u otros productos químicos, requieren obligatoriamente equipos de protección respiratoria y ventilación adecuada.

“Las pinturas contienen productos químicos y en lugares sin ventilación el riesgo de intoxicación es alto”, advirtió.