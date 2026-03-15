Detienen a guardia que presuntamente asesinó a un joven en Obligado

Una discusión terminó en homicidio la madrugada de este domingo 15 de marzo, en un inquilinato del barrio Paisajes del Sur, en el distrito de Obligado. La víctima fatal fue identificada como Óscar Fabián Giménez Galeano (24).

La pareja del fallecido denunció el hecho ante la Comisaría 13ª de la zona y señaló que el presunto autor sería Fabián Aranda Morínigo (28), oriundo del distrito de Bella Vista. Los intervinientes hallaron al occiso con dos heridas de disparo de arma de fuego.

Según el médico forense Lucas Galeano, la causa de muerte se debió a “traumatismo penetrante de tórax por disparo de arma de fuego”.

El agente fiscal de turno de la Unidad Penal en Colonias Unidas, Héctor Garay, dispuso la entrega del cuerpo a la pareja sentimental y una orden de captura contra el supuesto autor. Horas después, los intervinientes lo hallaron tras rastrillajes que realizaron por la zona.

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Discusión termina en muerte

Según los investigadores, Morínigo sería guardia de seguridad y estaba en el alquiler de su hermana, compartiendo con su cuñado y la mujer. El vecino, Giménez Galeano, les habría solicitado que bajaran el volumen de la música.

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Según la versión del guardia, el joven de 24 años los amenazó con un machete, por lo que reaccionó con su arma reglamentaria. No obstante, según las inspecciones, se detectaron dos disparos en el cuerpo.

Los investigadores estiman que la víctima intentó correr cuando recibió el primer impacto entre la espalda y la nalga izquierda. Posteriormente, mientras estaba en el suelo recibió el segundo disparo en el pecho, que terminó matándolo. El cuerpo fue hallado en posición decúbito dorsal en la escena del crimen.

Fabián Aranda fue capturado y en su poder incautaron una escopeta recortada, calibre .12 mm, marca Warnig, modelo USA78863.