Pérdida de investidura: Paredes busca votos contra “Chaqueñito”

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) socializó el proyecto de resolución que promueve la pérdida de investidura del senador Javier Vera Medina, lo que marca el inicio de una batalla política en la Cámara Alta para reunir los votos necesarias que permitan formalizar el pedido.

El documento se fundamenta en el artículo 201 de la Constitución Nacional, que establece la pérdida de investidura por uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Según el reglamento interno del Senado, la iniciativa debe contar con al menos 11 firmas, equivalente a una cuarta parte del total de miembros de la Cámara si es que se aplica el reglamento vigente, si se ignora basta con una firma.

Si se aplica el reglamento interno se precisará de una mayoría calificada (30 de 45), si se ignora de una mayoría simple 23 de 45.

Paredes comenzó la socialización del proyecto entre sus colegas legisladores con el objetivo de reunir el respaldo necesario y presentar formalmente la solicitud de destitución del legislador colorado.

La acusación central sostiene que el senador utilizó su influencia política para ser beneficiado con la adjudicación de un departamento del programa social de viviendas económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), desplazando a ciudadanos que sí cumplían con el perfil socioeconómico originalmente establecido.

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De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el inmueble forma parte del Edificio Residentas I, en la ciudad de Luque, un complejo habitacional financiado con recursos públicos destinado a personas con ingresos limitados.

Sin embargo, el senador percibiría ingresos cercanos al doble del máximo permitido, que era de hasta siete salarios mínimos, lo que habría dejado fuera del beneficio a otros postulantes que sí cumplían con los requisitos del programa.

Trámite “meteórico” y elección del departamento por teléfono

Uno de los aspectos que más cuestionamientos genera es la celeridad inusual del trámite administrativo, que contrasta con los largos procesos que enfrentan habitualmente los ciudadanos que buscan acceder a programas de vivienda social.

Según los antecedentes citados en el proyecto, el expediente del senador fue iniciado el 8 de julio de 2025 a las 14:58, y apenas dos días después, el 10 de julio, ya contaba con dictamen favorable de la Dirección de Viviendas Económicas.

Incluso, de acuerdo con los documentos, funcionarios del MUVH lo llamaron telefónicamente para que eligiera el departamento de su preferencia, algo que refuerza la sospecha de trato privilegiado.

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El itinerario administrativo también evidencia rapidez inusual: el 29 de julio de 2025, en apenas seis horas, el expediente pasó por varias dependencias internas del ministerio hasta llegar al despacho del ministro.

Ese mismo día, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, firmó la resolución que autorizó la adjudicación del inmueble.

Condiciones financieras cuestionadas

El departamento adjudicado tiene un valor de 370 millones de guaraníes, con condiciones de financiamiento consideradas altamente favorables:

Entrega inicial: 2.500.000 guaraníes

Plazo: 240 meses

Interés: 7% anual

El proyecto sostiene que el acceso a estas condiciones se produjo luego de que el MUVH modificara en abril de 2025 las reglas financieras del programa, ampliando los criterios de financiamiento para las viviendas del edificio Residentas I.

Para los impulsores del pedido, estas circunstancias evidencian un aprovechamiento del cargo para acceder a un beneficio económico reservado a sectores más vulnerables de la población.

Las pruebas presentadas

Entre los documentos que respaldan el pedido de pérdida de investidura se mencionan:

La resolución ministerial de adjudicación del departamento a favor del senador.

El contrato de compraventa firmado entre el legislador y el MUVH.

La convocatoria pública original del programa de viviendas económicas.

La resolución administrativa que modificó las condiciones de financiamiento.

El registro del itinerario del expediente del senador dentro del ministerio.

Recortes periodísticos sobre el caso.

Posible violación del decoro parlamentario

Además del presunto uso indebido de influencias, el proyecto señala que la conducta del legislador podría constituir una violación al decoro parlamentario, principio que exige integridad y probidad en el ejercicio del cargo.

En el documento se sostiene que el programa de viviendas económicas fue creado para reducir el déficit habitacional en Paraguay, especialmente entre familias con bajos ingresos, por lo que utilizar una posición de poder para acceder a este beneficio resultaría incompatible con el Estado de Derecho.

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Con la socialización del proyecto, se inicia ahora una intensa negociación política dentro del Senado para conseguir las 11 firmas necesarias que permitan tratar el pedido de pérdida de investidura según el reglamento interno.

Si el proyecto reúne el respaldo requerido, la Cámara de Senadores deberá debatir la resolución que podría remover del cargo a Javier “Chaqueñito” Vera por la causal constitucional de uso indebido de influencias.