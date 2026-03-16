Cae segundo presunto “pirómano” que prendió fuego a un vehículo en Asunción

El comisario Misael Aguilera informó que el procedimiento se realizó alrededor de las 15:00 sobre las calles Teniente Díaz de Pefaur y Oliva, en el barrio Dr. Francia de la capital.

El detenido fue identificado como Carlos Felipe Benítez Añazco (31), quien contaba con orden de captura emitida por el Ministerio Público en el marco de una causa por daño a la propiedad.

Según el jefe policial, el sospechoso se encontraba prófugo desde que se inició la investigación tras la denuncia del hecho. Finalmente, fue localizado cuando volvió a aparecer por la zona, aparentemente creyendo que ya no era buscado por las autoridades.

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Ataque con explosivos caseros

De acuerdo con la investigación, el incendio ocurrió en la madrugada del 23 de febrero.

El vehículo afectado es un Toyota Corolla Spacio, año 2004, propiedad de Rubén Darío Gómez Gossen (56).

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Sospechan de otros ataques similares

El comisario Aguilera señaló que existen sospechas de que los mismos involucrados podrían estar vinculados a otro caso de incendio de vehículo ocurrido con un modus operandi similar dentro de la misma jurisdicción policial.

En este caso, un video de circuito cerrado muestra a dos personas acercarse al vehículo y lanzar explosivos caseros, cuya detonación provocó el incendio del automóvil, que sufrió serios daños en su estructura.

“Lo cierto y concreto es que el hecho fue realizado de manera intencional, a juzgar por la forma en que actuaron”, explicó el jefe policial.

En ese sentido, indicó que no se descartan distintas hipótesis sobre el motivo del ataque, incluyendo la posibilidad de que se trate de una especie de prueba o iniciación dentro de un grupo delictivo.

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El primer detenido

Cabe recordar que el 27 de febrero ya había sido detenido Édgar Iván Pereira Jara (27), también sindicado como uno de los presuntos autores del ataque.

Con la captura del segundo sospechoso, la Policía busca avanzar en el esclarecimiento total del caso y determinar si ambos están implicados en otros hechos similares registrados recientemente en la capital.