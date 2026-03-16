Cuatro detenidos señalados por el hurto de electrodomésticos y muebles en Bella Vista

Una presunta banda de cuatro personas fue detenida por la Policía Nacional, en el marco de la investigación por un hurto agravado cometido entre el jueves y el sábado en una vivienda del barrio Tischler del distrito de Bella Vista, en el departamento de Itapúa.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Albino Benítez Paiva (47), Sergio Rafael Vega Benítez (31), Nilson Alberto Báez (30) y Rolando Ortiz Ugarte (25). Los mismos fueron avistados en inmediaciones con actitud sospechosa, por lo que fueron abordados por los efectivos policiales la tarde de este sábado.

Báez es el único de los cuatro que tiene antecedentes, por robo agravado (2017), tentativa de robo (2024) y hurto agravado (2025).

Tras constatarse que estaban con una motocicleta denunciada como robada, los mismos confesaron dónde tenían los objetos hurtados, tras su aprehensión.

En la vivienda de uno de ellos fueron recuperados un freezer, cuatro sillas con una mesa, un sofá marrón, una cama somier, un horno eléctrico, un lavarropas blanco, un escritorio, un secador de ropa y una mesa de madera color marrón. La motocicleta incautada en poder de los mismos, una Kenton GT150cc, de color gris y sin chapa, figura como robada en Obligado el pasado 13 de marzo.

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Vaciaron la casa

Los detenidos relataron que habían llevado a unas tres cuadras los objetos hurtados. Los mismos fueron imputados por el agente fiscal de turno de la Unidad Penal en Colonias Unidas, Héctor Garay, por supuesto hurto agravado.

Los intervinientes sospechan que los objetos fueron robados de a poco entre el jueves y el sábado, llevados por una zona boscosa en cercanías de la vivienda.

La encargada de la residencia, Dolly Mabel Noguera (54), explicó que la casa afectada pertenecía a su padre, quien ya falleció. Desde entonces nadie reside ahí, pero los hijos la mantienen en buenas condiciones.

Detalló que una vez por semana realizan limpiezas en el hogar y que la última vez que fueron fue el jueves. Se percataron de que la vivienda fue violentada recién el sábado.