San Juan Bautista: militar acusado por supuesto intento de homicidio es beneficiado con prisión domiciliaria

Efectivos policiales de la Comisaría Primera de la ciudad de San Juan Bautista dieron cumplimiento al oficio judicial en el cual se dispone la medida cautelar de arresto domiciliario en la Segunda División de Caballería, con asiento en esta ciudad, de Julio César Romero Ferreira, de 41 años, efectivo militar con el grado de suboficial de Caballería, con destino a la citada unidad castrense.

El procedimiento se realizó en el marco de la causa penal caratulada “Supuesto hecho punible contra la integridad física (lesión grave)”, conforme al oficio emanado del Juzgado Penal de Garantía del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de Misiones.

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Julio César Romero Ferreira fue denunciado por Miguel Ramírez y su hermano Víctor Gómez por un supuesto hecho de tentativa de homicidio ocurrido en la madrugada del 26 de febrero en una bodega ubicada en el barrio Concepción de esta ciudad.

Según el relato de Miguel Ramírez, él se encontraba con su hermano compartiendo en una bodega. En un momento dado llegó una mujer amiga de ambos, quien se acercó al militar con intención de hablarle.

El militar le levantó la voz a la mujer. A raíz de la situación presentada, Ramírez intervino para defenderla. Sin embargo, ya en horas de la madrugada, el militar Julio Romero, supuestamente alterado, ya que estaba consumiendo bebidas alcohólicas, dijo en guaraní: “Péape aikuaaykáta (a esta persona le daré una lección)”.

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Al escuchar dicha expresión, el hermano de Ramírez intervino para apaciguar el ambiente, pero fueron agredidos por Romero con un arma blanca. Hirió de una puñalada a Víctor Gómez en el bajo vientre y, al intentar defender a su hermano, Miguel Ramírez fue herido también recibió estocadas en ambos brazos.