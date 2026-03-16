Sebastián Marset: ¿Senad enviará agentes a Bolivia?

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido el viernes pasado en Santa Cruz, Bolivia, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, explicó que por el momento Paraguay no ha enviado agentes al país vecino.

No obstante, destacó que mantiene contacto permanente con las autoridades antidrogas bolivianas para acceder a información relevante para las investigaciones abiertas en Paraguay.

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Senad aguardará que se estabilice la situación en Bolivia

Rachid indicó que existe la intención de enviar agentes de la Senad a Bolivia para colaborar en la recolección de datos, pero que el despliegue se realizará una vez que se reduzca la intensidad de los operativos en curso.

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Según explicó, las autoridades bolivianas solicitaron tiempo debido a la gran cantidad de procedimientos que continúan desarrollándose tras la captura del narcotraficante.

“Vamos a enviar gente. Nos estaban pidiendo tiempo porque estaban saturadísimos y, en esas condiciones, es complicado que nos puedan atender. Estamos esperando que se estabilice más la situación”, señaló.

Base operativa de Marset estaba en Bolivia

El titular de la Senad sostuvo que la estructura criminal de Marset ya no tenía como centro de operaciones a Paraguay, sino que había trasladado su base logística a Bolivia.

“Ahí trasladó toda su logística e hizo su despliegue. Desde Bolivia estaba operando. Fue a instalarse en uno de los países productores de clorhidrato de cocaína”, afirmó.

No obstante, el ministro no descartó que algunos integrantes o “satélites” vinculados al narcotraficante continúen operando de forma aislada en territorio paraguayo.

La versión de Rachid coincide con la información proporcionada por autoridades de Bolivia tras la detención del narcotraficante uruguayo. Estas señalaron que el criminal había establecido su base de operaciones en el departamento de Santa Cruz, desde donde coordinaba sus actividades.

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Red criminal sufrió una desarticulación parcial

Rachid señaló que la detención de Marset y los operativos posteriores realizados en Bolivia generaron una desarticulación parcial de su estructura logística.

Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan y que aún es prematuro afirmar que la organización fue completamente desmantelada.

“Con su captura se desarticuló mucho, pero no puedo decir que fue totalmente. Para Bolivia esta investigación está recién empezando y siguen haciendo allanamientos”, sostuvo.

Lavado mediante criptomonedas

El ministro también destacó que uno de los aspectos clave de la investigación será acceder a información sobre el sistema de lavado de dinero que habría utilizado la organización, el cual incluiría operaciones con criptomonedas para blanquear grandes sumas.

Asimismo, remarcó que el proceso judicial en Estados Unidos podría aportar datos relevantes para las pesquisas en Paraguay.

Información que surja en EE.UU. podría impactar en Paraguay

Rachid confirmó que Marset ya se encuentra en territorio estadounidense, aunque dijo no tener confirmación sobre la ciudad en que permanece recluido.

Según el ministro, las revelaciones que puedan surgir durante el proceso penal podrían tener repercusiones en Paraguay.

“Espero que se engripen los que se tengan que engripar”, afirmó, al tiempo de señalar que lo que declare Marset podría impactar directamente en las investigaciones en curso en el país.