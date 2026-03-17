Descubren un pasadizo secreto en la mansión donde capturaron a Sebastián Marset

El general primero Mirko Antonio Sokol Saravia, quien es la máxima autoridad policial en Bolivia, explicó este martes a todo el Paraguay cómo se produjo la captura de Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, alias Omelet.

El presunto meganarco nació en Uruguay, pero también llegó a tener documentos de identidad de Bolivia, Paraguay y Brasil, y actualmente está preso en Estados Unidos.

El jefe de la Policía Boliviana habló en el programa A La Gran 730 de la radio ABC Cardinal y el canal ABC TV de nuestro país.

Mencionó que aún no le dieron un nombre a la histórica operación de captura que se ejecutó el viernes último en el barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

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De entrada, el general reconoció que “el tema de Marset era un tema de conocimiento público en nuestro país, existía mucha información con relación a que él se encontraría en nuestro país ya hace varios años atrás”.

Después detalló que la investigación se inició hace tres meses, inmediatamente después de que él asumiera como comandante general de la Policía Boliviana.

La respuesta al cuestionamiento del vicepresidente

En otro momento, se refirió a las declaraciones del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara Montaño, quien justamente es un expolicía y que desde que tomaron el poder en noviembre del año pasado está en abierto enfrentamiento con el presidente Rodrigo Paz Pereira.

El jefe de la Policía acusó al vicepresidente de la República de ejercer “operaciones de desinformación” en el caso Marset, ya que hace un mes había dicho supuestamente sin fundamentos que el meganarco estaba escondido en una zona exclusiva de Santa Cruz de la Sierra, lugar que al final quedó descartado tras una serie de allanamientos.

Casi abortaron la misión

El general de la Policía reveló que en los días previos a la detención de Marset, ya cuando tenían identificada su casa en Santa Cruz de la Sierra, “no hubo mayores movimientos en los últimos días por parte de Sebastián Marset”.

“Hubo más bien algunos elementos que nos hacía pensar que la información que teníamos se habría filtrado y estuvimos en varias oportunidades a punto de abortar la misión y no realizar el operativo”, detalló.

“En realidad Marset ha sido sorprendido. Él no se ha entregado. Hemos ingresado al domicilio y él se encontraba en su cama, durmiendo. No hubo mayor resistencia. Ha sido un operativo muy rápido. Entraron y lo sacaron inmediatamente”, prosiguió el general, quien detalló que el uruguayo fue capturado exactamente a las 02:20 de ese viernes 13 de marzo.

“Había un dato que nosotros no lo habíamos confirmado, de que existía un pasadizo del domicilio donde fue aprehendido a una casa que se encuentra en la parte posterior. Esto lo corroboramos ya después”, recalcó el general primero.

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“Probablemente, después del operativo, es posible que hubiera habido en la casa posterior gente que fue sorprendida también por el operativo, que no se percató de que entramos y sacamos a Marset. Es posible que inmediatamente hayan abandonado la casa y hayan escapado”, explicó sobre el equipo de seguridad del uruguayo que estaba en la casa contigua.

Su reacción al ser capturado

Según el comandante general de la Policía Boliviana, el meganarco Sebastián Marset “se encontraba muy sorprendido” porque “no pensaba en ningún momento de que podríamos haber intervenido y haberlo aprehendido”.

La operación policial fue tan precisa que sorprendieron al objetivo en su cama y que al mismo tiempo rindieron a sus principales guardaespaldas que estaban en otra casa situada en el mismo barrio, pero que no es la misma a la cual conduce el pasadizo secreto detectado.

Sobre la detención del uruguayo, el general de la Policía Boliviana lanzó que “el mayor error que ha cometido Sebastián Maret es no haber tomado en serio el mensaje que mandé en el día en que tomé posesión como comandante”.

También reiteró que cuando eso había advertido que “Bolivia ya no va a ser el patio trasero de las organizaciones criminales y ya no vamos a permitir que hagan lo que quieran en nuestro territorio”.

Ratificó que Marset falló en “no haber tomado en serio esa advertencia”.

Solía venir a Paraguay

¿Marset seguía moviéndose entre Paraguay y Bolivia?, le preguntaron, y el comandante de la Policía Boliviana respondió que “no tenemos los datos exactos, pero nosotros presumimos que sí, ya que en uno de los hangares que hemos intervenido hemos incautado un avión Beechcraft, que tenemos la certeza que era un avión en el que Marset se trasladaba, seguramente, consideramos fuera de nuestro país, probablemente a Paraguay”.

Mirko Sokol dijo que saben que ese avión era de Marset porque la nave tenía en la cola la marca de una corona, que es la misma figura que después encontraron los policías por unas tazas que usaba el uruguayo en la casa donde lo capturaron.

El titular de la Policía Boliviana admitió, sin embargo, que hasta ahora no encontraron entre las evidencias nada directamente relacionado con el Paraguay.

De hecho, los ministros paraguayos Enrique Riera, del Interior, y Jalil Rachid, de la Senad, coincidieron en señalar ayer que Marset ya no tenía conexiones activas en Paraguay porque “trasladó toda su logística a Bolivia”.

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Sebastián Marset fue delatado por una fuente humana, es decir, un informante, según confirmó el general de la Policía Boliviana.

Negó que Marset haya caído por errores al comunicarse con su círculo. “Nuestra inteligencia se basó en otros métodos. Fue un trabajo de inteligencia extremadamente exquisito, muy profesional”, declaró el general Sokol.