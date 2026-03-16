La fecha que Sebastián Marset salió por última vez de Paraguay

Sebastián Enrique Marset Cabrera, nacido hace 34 años en Montevideo, Uruguay, fue capturado el viernes de madrugada por la Policía Boliviana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, depositado esa misma mañana en la oficina regional de la DEA en Lima, Perú, y luego trasladado el sábado a la tarde hasta la sede central de la DEA en Arlington, Estados Unidos.

Tras permanecer recluido durante el domingo, hoy lunes compareció ante un Tribunal Federal de Alexandria, que así como Arlington es una ciudad del estado de Virginia. Ambas quedan a solo 10 kilómetros de Washington, la capital de Estados Unidos.

Luego de su comparecencia, Marset fue trasladado provisoriamente al Centro de Detención para Adultos William G. Truesdale, en Alexandria.

Según un comunicado de prensa, “si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión” en Estados Unidos en carácter de “líder de una organización de narcotráfico a gran escala que habría distribuido miles de kilogramos de cocaína —incluyendo cargamentos de hasta 10 toneladas por envío— desde Sudamérica, principalmente hacia Europa".

El documento judicial estadounidense, que en Paraguay sería el acta de imputación, dice que “la organización de narcotráfico de Marset presuntamente trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros lugares”.

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Trasladó toda su logística a Bolivia

También este lunes, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Amir Rachid Segovia, aseguró en una entrevista en el programa A La Gran 730 de la radio ABC Cardinal y el canal ABC TV que Marset ya no tenía conexiones en nuestro país.

“La estructura de Sebastián Marset estaba operativa en Bolivia. Ahí él trasladó toda su logística, hizo su despliegue logístico en Bolivia. En Bolivia desde luego que estaba operando. Fue a instalarse en uno de los países productores de clorhidrato de cocaína”, indicó el funcionario.

“Por ahí, algunos satélites de su estructura que estaban operando, seguramente sí. Pero no más en la manera que lo hacían antes en Paraguay. Pero desde luego que en Bolivia sí”, ratificó Jalil Rachid.

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Por su parte, el titular del Ministerio del Interior (MI) de nuestro país, Enrique Riera Escudero, coincidió con su colega de la Senad cuando se le consultó si el grupo de Marset seguía activo en Paraguay.

“Yo no creo. Su base, claramente, era Santa Cruz, pero trabajaba en toda la región”, contestó Riera al respecto.

Recientemente, la Policía y la Fiscalía de nuestro país efectuaron la operación Nexus, justamente contra la estructura de narcotráfico que antes dirigía Sebastián Marset, pero en las escuchas telefónicas de los años 2022, 2023 y 2024 ya no se detectaron indicios de que el uruguayo siguiera operando en nuestro país.

Cuándo salió del Paraguay

Sebastián Marset ingresó oficialmente por primera vez a Paraguay el 8 de abril de 2018, a través del Puente de la Amistad de Ciudad del Este, y salió legalmente por última vez de nuestro país el 7 de junio de 2021, por el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, según documentos de Migraciones,

Aquella vez, viajó con toda su familia a Emiratos Árabes Unidos, cuando ya estaban en desarrollo dos investigaciones contra su estructura, una de la Policía, llamada Smart, y otra de la Senad, que después sería conocida como A Ultranza.

El uruguayo permaneció en Emiratos Árabes Unidos hasta el 10 de setiembre de 2021, cuando intentó viajar a Grecia, con escala previa en Turquía, supuestamente para finiquitar la transferencia de cuatro futbolistas paraguayos al club Trikala FC, que en ese momento competía en la segunda división.

Esos futbolistas que viajaron a Grecia fueron el arquero Víctor Centurión, los defensores Jorge Paredes e Iván Benítez, así como el mediocampista Rodrigo Resquín. El arquero Víctor Centurión justamente ahora está preso por narcotráfico.

Sin embargo, Marset no pudo llegar a Grecia para reunirse con los jugadores paraguayos porque fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Dubái, antes de salir de Emiratos Árabes Unidos, al ser pillado con un pasaporte paraguayo falso.

El que supuestamente gestionó en Paraguay aquel pasaporte con el que el uruguayo Sebastián Marset cayó preso en Emiratos Árabes Unidos fue el empresario paraguayo Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, quien coincidentemente fue asesinado por sicarios dos días después, el 12 de setiembre de 2021, frente a su casa del barrio Jara de Asunción.

Tras conseguir la ayuda de funcionarios de la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, quienes le consiguieron otro pasaporte uruguayo legal que se imprimió el 25 de noviembre de 2021, Marset fue perdonado por las autoridades emiratíes en un fallo que se dictó el 28 de diciembre de 2021 y finalmente recuperó su libertad.

Desde entonces, Sebastián Marset ya no volvió a Paraguay. Probablemente, mientras estuvo en la cárcel en Emiratos Árabes Unidos ya se enteró de que lo estaban investigando aquí.

El 22 de febrero de 2022, la Senad y la Fiscalía lanzaron la operación A Ultranza Py, pero Marset recién desde entonces pasó a ser oficialmente un fugitivo.

Su siguiente aparición fue el 29 de julio de 2023, ya en Bolivia, donde fue detectado en una mansión de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero gracias a sus contactos policiales y políticos logró eludir el operativo de captura.

Finalmente, ahora, el 13 de marzo de 2026, fue otra vez localizado en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, pero esta vez ya pudo ser detenido por la Policía Boliviana, bajo la gestión del nuevo presidente de ese país, Rodrigo Paz Pereira.