Polémica insinuación de vocero de Fiscalía sobre captura de Sebastián Marset

El presunto narco uruguayo Sebastián Marset fue detenido el viernes pasado en Santa Cruz, Bolivia, donde había establecido su base logística, según informaron autoridades del vecino país, que lo extraditó de forma inmediata a Estados Unidos.

El vocero oficial de la Fiscalía, Gunter Krone, realizó una polémica insinuación en redes sociales sobre la captura de Marset, al vincularla con la incautación de preservativos en la celda en Paraguay que pertenecía a su pareja, Gianina García Troche.

“Tanta logística, tanto blindaje, tanta plata… y al final... ‘un pelo de concha tira más que una yunta de bueyes’ (sic)”, publicó en X.

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Krone: “Fue una simple hipótesis”

Gunter Krone explicó posteriormente que su insinuación fue una simple hipótesis a la que llegó tras una llamativa publicación que revelaba la incautación de preservativos en la celda en la que estuvo recluida García Troche. Según refirió, este tipo de datos no es usual en este tipo de intervenciones.

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El vocero del Ministerio Público explicó el origen de su planteamiento. Un día antes de la detención del uruguayo debatió con un compañero de la carrera de Licenciatura en Criminalística que se encuentra estudiando.

“La información es un simple debate que estaba teniendo con un colega de la Licenciatura en Criminalística que estudio, de ese fenómeno que se había dado por la intervención que se hizo y la información que se lanzó. Exactamente, el día anterior a la captura de Marset, estábamos discutiendo el motivo por el cual se publican determinadas cuestiones”, dijo a la 1080 AM.

La hipótesis detrás del dato incautado

Según relató, a ambos les llamó la atención la difusión del dato sobre los preservativos incautados, lo que los llevó a considerar que podría tratarse de una estrategia para provocar una reacción de Marset que permitiera localizarlo.

“Nos llamó poderosamente la atención de que hablaban de un santo descabezado y principalmente el tema del preservativo, dos sin usar. No nos parecía normal o lógico digamos que haya esa publicación. Nos llamó simplemente la atención y dentro de las hipótesis que hicimos fue que era algo para molestarlo a Marset, para tratar de turbarle su tranquilidad y haga algo”, mencionó.

Una vez confirmada la captura de Marset, ambos estudiantes volvieron a comunicarse para contrastar la hipótesis planteada.

“Efectivamente, cuando se da su captura al día siguiente, le escribo a este amigo y le digo que pasó ello; entonces, fue que realizo esa publicación porque simplemente fue una hipótesis porque nos pareció rara la publicación hecha de una celda donde ella se encontró”, expresó.

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Referencia a caso en México

El representante de comunicación de la Fiscalía también justificó su hipótesis al señalar que un caso similar se habría dado en México, con la detención del narco Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

“Además, leyendo sobre la detención de El Mencho en México, eso de que justamente, dentro de las hipótesis que se manejó, se hizo un seguimiento a la amante con la que él se encontraría y con quien pasó la última noche antes de ser abatido, por eso es que simplemente surgió ese tuit”, alegó.

Versión oficial: trabajo de inteligencia en Bolivia

A diferencia del vocero de la Fiscalía, el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, aclaró —con información cotejada el mismo día de la captura— que a Marset se llegó mediante un trabajo de inteligencia de la Policía boliviana que se extendió durante varias semanas.

Según indicó, la captura fue resultado de un trabajo largo y meticuloso iniciado semanas atrás. Además, destacó que la investigación se llevó adelante con absoluta discreción y sin divulgar información parcial que pudiera generar especulación.

Desde la detención de Marset, ni el ministro Oviedo ni ninguna otra autoridad de Bolivia o Paraguay señalaron que haya existido algún tipo de colaboración desde nuestro país en el operativo que derivó en la captura del uruguayo.