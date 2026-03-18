Buscan a supuesto “clonador” de vehículos tras la captura de su “secretario” que se sacrificó para salvarlo

El buscado por “clonación” de vehículos es Augusto David Haseitel Almirón, de 43 años, con múltiples órdenes de captura y antecedentes penales por hechos punibles como estafa, apropiación, producción de documentos no auténticos y reducción.

Augusto Haseitel eludió el arresto anoche, cuando policías del Departamento Control de Automotores lanzaron una operación en la zona de la avenida Emilio Gabriáguez del barrio Naranjaty de Capiatá.

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Los uniformados persiguieron una camioneta Mitsubishi Montero y pretendían capturar a Haseitel, pero este fue salvado por el que sería su “secretario”, Enrique Emmanuel González Samaniego, de 33 años, quien manejaba dicho vehículo y que se dejó atrapar después de bajar a su jefe cerca de una estación de servicios.

Enrique González tenía también 8 órdenes de captura y al menos 43 denuncias, según dijo el jefe de Automotores, comisario Arnaldo Acosta.

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¿Cómo operaban para la “clonación”?

El jefe policial informó que el prófugo Haseitel y el ahora detenido González lideraban una red que falsificaba documentos como cédula verde y certificado de nacionalización para vender como legales vehículos robados.

Por ejemplo, si la banda recibía una camioneta Toyota Hilux negra robada en Brasil, lo que hacían inmediatamente después era conseguir los datos de todos los vehículos de las mismas características inscriptos en el Registro del Automotor.

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Esto se hacía generalmente con la ayuda o complicidad de policías corruptos con acceso al sistema informático de la insttución.

Una vez que conseguían la información, los maleantes elaboraban la cédula verde falsa, pero con todos los datos de la Toyota Hilux negra legal, incluso con el nombre del dueño verdadero.

Como último paso, ofrecían los rodados en redes sociales y cuando aparecía un comprador le entregaban el vehículo con un contrato privado o directamente con documentos confeccionados por escribanos que presuntamente también trabajaban para la estructura criminal.

Esta modalidad delictiva es conocida como “clonación” y los autores de estos hechos son llamados “clonadores”.