Funcionario de ANDE muere tras recibir descarga eléctrica en Curuguaty

En medio de la inestabilidad climática, un funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) falleció el lunes pasado mientras realizaba tareas de restablecimiento del servicio eléctrico en el barrio Industrial de Curuguaty.

La víctima fue identificada como Alcides Mafrudi López (45), quien se desempeñaba como electricista y se encontraba de guardia al momento del incidente.

De acuerdo con el informe proporcionado por el jefe regional de la ANDE en Curuguaty, Líder Villalba, el trabajador acudió al lugar tras recibir un reclamo ciudadano debido a un corte de energía ocasionado por el temporal.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00, cuando el técnico realizaba trabajos en altura sobre una estructura de hormigón -o columna- perteneciente a la empresa estatal.

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Descarga eléctrica y caída desde altura

Según los datos preliminares, el electricista se encontraba en una escalera operando por una columna. Sin embargo, las condiciones climáticas habrían influido en el accidente.

Presuntamente, la humedad generada por las lluvias provocó que el trabajador resbalara, entró en contacto con un cable de alta tensión, lo que derivó en una fuerte descarga eléctrica que lo hizo caer al suelo.

Tras el accidente, sus compañeros rápidamente lo trasladaron hasta el Hospital Distrital de Curuguaty. Pese a ser sometido a reanimación, se confirmó su fallecimiento poco después.

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El jefe regional de la ANDE aseguró que el trabajador contaba con todos los elementos de seguridad exigidos para este tipo de labores, como escalera, guantes, cinturón y otros.