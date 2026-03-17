Las zonas que quedarán sin luz este miércoles por cortes programados de ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lanzó su reporte de trabajos programados para mañana, miércoles, y se prevé cortes programados en varias ciudades del área metropolitana.

Ante esta situación, la ANDE advierte a los hospitales, sanatorios, puestos de salud, instituciones públicas escenciales, las juntas de saneamiento y aguateras, entre otros, que se tomen los recaudos necesarios.

Asunción, con jornada de trabajo en dos barrios

En la capital, los trabajos van a durar prácticamente todo el día laboral.

Zona 01, Barrio San Jorge – Asunción: El equipo trabajará sobre la calle Juez E. Pino, entre Tte. 2° Eladio Escobar y Tte. Huerta. El horario de trabajo será de 08:00 a 18:00. La actividad prevista es la sustitución de cableado de baja tensión, pasando de líneas desnudas a protegidas.

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Zona 02, Barrio San Pablo – Asunción: Las tareas se centrarán en el cruce de Chamacoco y Tavytera. El corte irá de 08:00 a 18:00. Aquí se realizará la modernización del tendido eléctrico para blindar la red de baja tensión.

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Capiatá, San Antonio y San Lorenzo con trabajos programados

En Capiatá, los trabajos se dividen en dos turnos en el mismo barrio, pero en diferentes calles.

Zona 03, Barrio Santa Catalina – Capiatá: Se intervendrá en Molinos del Paraná y calle sin nombre, de 10:00 a 12:00. Las tareas incluyen el recambio de conductores a líneas protegidas, la adecuación de cables y el cambio de poste.

Zona 04, Barrio Santa Catalina – Capiatá: En las calles Pycasu y Santo Rey, el corte será de 08:00 a 10:00. Se procederá a la actualización de la red existente en postación nueva y el retiro de columnas antiguas.

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Zona 05, Barrio Acosta Ñu – San Antonio: En la zona de Mcal. López y Acceso Sur, el horario será de 07:00 a 18:00. El trabajo consiste en la renovación de las líneas de baja tensión para instalar conductores protegidos.

Zona 06, Barrio Santa Ana – San Lorenzo: Los técnicos estarán en González Alsina y calle sin nombre, de 08:00 a 12:00. Se realizará el ajuste de la infraestructura y el paso a cables protegidos en baja tensión.

Zona 07, Barrio 12 Toledo Cañada – Julián Augusto Saldívar: Sobre la calle sin nombre y Felipe Toledo, de 08:00 a 18:00. Se llevará a cabo la instalación de blindaje en las líneas de baja tensión.

Zona 08, Barrio 12 Toledo Cañada – Julián Augusto Saldívar: En el mismo punto (Calle s/n y Felipe Toledo), también de 08:00 a 18:00, se procederá a la migración a cables preensamblados, buscando mayor seguridad en el servicio.

Desde la ANDE piden disculpas por los cortes.