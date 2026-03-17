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17 de marzo de 2026 - 19:40

Las zonas que quedarán sin luz este miércoles por cortes programados de ANDE

Interruptor de luz.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció cortes programados para este miércolesTunyada Kongkapan

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció cortes programados para este miércoles en varios puntos de la región Metropolitana. Las zonas afectadas son desde Asunción hasta J.A. Saldívar.

Por ABC Color

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lanzó su reporte de trabajos programados para mañana, miércoles, y se prevé cortes programados en varias ciudades del área metropolitana.

Ante esta situación, la ANDE advierte a los hospitales, sanatorios, puestos de salud, instituciones públicas escenciales, las juntas de saneamiento y aguateras, entre otros, que se tomen los recaudos necesarios.

Asunción, con jornada de trabajo en dos barrios

En la capital, los trabajos van a durar prácticamente todo el día laboral.

Zona 01, Barrio San Jorge – Asunción: El equipo trabajará sobre la calle Juez E. Pino, entre Tte. 2° Eladio Escobar y Tte. Huerta. El horario de trabajo será de 08:00 a 18:00. La actividad prevista es la sustitución de cableado de baja tensión, pasando de líneas desnudas a protegidas.

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Zona 02, Barrio San Pablo – Asunción: Las tareas se centrarán en el cruce de Chamacoco y Tavytera. El corte irá de 08:00 a 18:00. Aquí se realizará la modernización del tendido eléctrico para blindar la red de baja tensión.

Capiatá, San Antonio y San Lorenzo con trabajos programados

En Capiatá, los trabajos se dividen en dos turnos en el mismo barrio, pero en diferentes calles.

Zona 03, Barrio Santa Catalina – Capiatá: Se intervendrá en Molinos del Paraná y calle sin nombre, de 10:00 a 12:00. Las tareas incluyen el recambio de conductores a líneas protegidas, la adecuación de cables y el cambio de poste.

Zona 04, Barrio Santa Catalina – Capiatá: En las calles Pycasu y Santo Rey, el corte será de 08:00 a 10:00. Se procederá a la actualización de la red existente en postación nueva y el retiro de columnas antiguas.

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Zona 05, Barrio Acosta Ñu – San Antonio: En la zona de Mcal. López y Acceso Sur, el horario será de 07:00 a 18:00. El trabajo consiste en la renovación de las líneas de baja tensión para instalar conductores protegidos.

Zona 06, Barrio Santa Ana – San Lorenzo: Los técnicos estarán en González Alsina y calle sin nombre, de 08:00 a 12:00. Se realizará el ajuste de la infraestructura y el paso a cables protegidos en baja tensión.

Zona 07, Barrio 12 Toledo Cañada – Julián Augusto Saldívar: Sobre la calle sin nombre y Felipe Toledo, de 08:00 a 18:00. Se llevará a cabo la instalación de blindaje en las líneas de baja tensión.

Zona 08, Barrio 12 Toledo Cañada – Julián Augusto Saldívar: En el mismo punto (Calle s/n y Felipe Toledo), también de 08:00 a 18:00, se procederá a la migración a cables preensamblados, buscando mayor seguridad en el servicio.

Desde la ANDE piden disculpas por los cortes.