Aprehenden a siete hinchas tras persecución por supuesto hurto en Asunción

El procedimiento se inició alrededor de las 19:00 del miércoles, tras una llamada al sistema 911 que alertó sobre el robo de un celular en una parada de ómnibus.

De acuerdo con el reporte, dos personas a bordo de una motocicleta habrían sustraído el aparato, que luego fue arrojado dentro de un vehículo antes de darse a la fuga.

Ante esto, agentes de la Policía Nacional del Paraguay activaron un operativo cerrojo en varias arterias de la capital.

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Persecución y aprehensión en plena vía pública

El procedimiento permitió interceptar a siete personas sobre la intersección de la avenida Brasilia y España, en Asunción.

Los demorados —seis hombres y una mujer— fueron trasladados hasta la sede de la Comisaría 19ª para su verificación.

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Según el subcomisario Livio Brizuela, los mismos no opusieron resistencia y en todo momento negaron su participación en el hecho denunciado.

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Sin evidencia ni denuncia formal

Durante la inspección de los vehículos, los intervinientes no lograron encontrar el teléfono denunciado como robado.

Además, el Ministerio Público señaló que no existía una denuncia formal escrita contra los aprehendidos, lo que derivó en su liberación.

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Hinchas camino al estadio

De acuerdo con los datos policiales, los involucrados serían integrantes de una facción de la hinchada de Cerro Porteño, quienes se dirigían hacia el estadio al momento del procedimiento.

Los agentes indicaron que ninguno portaba armas y que, en su mayoría, no contaban con antecedentes penales.

Objetos incautados y verificación

Durante el operativo se incautaron celulares, pirotecnia y una bandera alusiva a una facción de hinchas.

El caso quedó registrado como una verificación de personas en el marco de un supuesto hecho punible, sin que hasta el momento se haya confirmado la comisión del delito denunciado.