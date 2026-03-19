Compró una camioneta de alta gama y terminó enredado en presunta red de autos robados

El jefe del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, comisario Arnaldo Acosta, relató el caso de Juan Ramón Marín, quien hace ocho días adquirió una camioneta Toyota Fortuner ofertada en redes sociales y quedó vinculado a una red de “clonadores”.

El vendedor se presentó como Sergio Paredes y la transacción se concretó mediante un contrato privado de compraventa. Como parte del pago, el comprador entregó su camioneta BMW y G. 170 millones en efectivo.

Con el paso de los días, Marín insistió en formalizar la transferencia del vehículo mediante escritura pública, pero el vendedor dejó de responder.

El comprador quedó únicamente con el contrato privado y el título de propiedad (cédula verde) entregado junto con el vehículo, a la espera de concretar la transferencia.

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Un mecánico advirtió que era un vehículo “cabrito”

En medio de su búsqueda al vendedor, Marín llevó la camioneta a un taller mecánico para realizar reparaciones. Allí recibió una advertencia clave: el vehículo presentaba características de un “cabrito”, término utilizado para describir automóviles robados o clonados.

Pese a la advertencia, continuó con el vehículo mientras intentaba ubicar al vendedor para completar la transferencia.

Reconoció al vendedor en las noticias

En paralelo, agentes del Departamento de Control de Automotores realizaron ayer un operativo en Capiatá, donde intentaron capturar a Augusto David Haseitel Almirón, señalado como líder de un esquema que habría estafado a más de 100 personas mediante la venta de vehículos robados.

Durante el procedimiento, los intervinientes persiguieron una camioneta Mitsubishi Montero. En el operativo fue detenido Enrique Emmanuel González Samaniego, quien habría facilitado la fuga de Haseitel tras descenderlo cerca de una estación de servicios.

Tras la difusión del caso en medios, Marín identificó a González Samaniego como la persona que le vendió la camioneta.

Ante esta situación, se comunicó con el Departamento de Automotores y decidió entregar voluntariamente el vehículo. Agentes policiales acudieron hasta su vivienda en Piribebuy, donde incautaron la camioneta y verificaron que la cédula verde que poseía era apócrifa.

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Fiscalía lo considera víctima

El Ministerio Público instó al comprador a presentar una denuncia formal, lo que finalmente realizó en carácter de víctima.

El comisario Acosta indicó que, en principio, Marín es considerado un afectado más de la red, aunque no se descarta su inclusión en la investigación mientras avanzan las diligencias.