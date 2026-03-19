Niño de 9 años fue atropellado: buscan identificar al conductor que huyó

El accidente de tránsito ocurrió el pasado 16 de marzo, cuando Joshua Genes intentaba cruzar la calle para regresar a su casa.

En ese momento, una camioneta lo embistió violentamente y, lejos de auxiliarlo, el conductor se dio a la fuga, dejándolo gravemente herido en la vía pública.

El caso vuelve a poner en evidencia la peligrosa combinación de imprudencia y falta de responsabilidad que caracteriza a numerosos hechos de tránsito en Lambaré.

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“Mi hijo pudo haber muerto”

La madre del menor, Alicia Maldonado, relató el difícil momento que atraviesa la familia y apeló directamente a la conciencia del responsable.

“Mi hijo sufrió un accidente y la persona que lo ocasionó no se hizo cargo. Su vida corrió peligro”, expresó.

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Actualmente, el niño se encuentra estable, aunque sigue internado y con secuelas neurológicas producto del traumatismo craneal. Según explicó, presenta episodios de desorientación y dificultades en la comunicación.

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El costo humano y económico

Más allá del impacto emocional, la familia enfrenta una dura realidad económica. Los gastos médicos y el cuidado del menor se suman a la responsabilidad de sostener el hogar, donde también depende una niña de tres años.

“Estoy prácticamente dividiendo mi corazón en dos”, lamentó la madre, quien además agradeció la solidaridad de la ciudadanía que colabora con aportes y víveres.

El caso evidencia cómo, ante la ausencia del responsable, las víctimas terminan asumiendo solas las consecuencias de hechos que deberían tener responsables claros.

Investigación en curso, pero sin respuestas definitivas

Según Maldonado, la Fiscalía ya intervino y existen datos preliminares sobre el presunto autor. Sin embargo, aún faltan confirmaciones clave, como registros de cámaras de seguridad, para identificar plenamente al conductor.

Mientras tanto, el tiempo pasa y la sensación de impunidad crece.

“No vamos a delatar a nadie, solo queremos encontrar a la persona. Podemos dialogar, pero necesitamos respuestas”, insistió.

Pedido desesperado a la ciudadanía

La familia solicita a cualquier persona que tenga información sobre el hecho que se comunique para ayudar a dar con el responsable.

El atropello ocurrió en una zona identificada como “La Conquista”, frente a un local comercial del barrio, lo que abre la posibilidad de que existan testigos o imágenes que aún no fueron aportadas.

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Fiscalía pide ayuda para identificar al responsable

La agente fiscal Amelia Bernal, de Lambaré, también solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al propietario de la camioneta involucrada en el hecho ocurrido el pasado 16 de marzo en el barrio San Isidro.

Desde el Ministerio Público señalaron que cualquier dato puede ser clave para avanzar en la causa y evitar que el caso quede impune.

Las personas que cuenten con información que permita dar con el presunto responsable pueden comunicarse al número 0982 548 017, correspondiente a la línea corporativa de la Unidad n.º 4, a cargo de la investigación.