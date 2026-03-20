En 15 días podría empezar la búsqueda de Óscar Denis con los nuevos radares de la Policía

El secuestro de Amancio Óscar Denis Sánchez, exsenador y exvicepresidente de la República (2012-2013) se produjo el 9 de setiembre de 2020, cuando tenía 74 años de edad.

El expolítico liberal fue capturado en el predio de su estancia Tranquerita, situada en el municipio de Bella Vista Norte, departamento de Amambay el 9 de setiembre de 2020.

El grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se atribuyó el caso. Aunque nunca exigió un rescate en efectivo, sí impuso otras condiciones que la familia cumplió (la distribución de víveres, medicamentos, golosinas a comunidades ubicadas en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú por valor de US$ 2 millones).

Sin embargo, los secuestradores nunca más dieron señales. Es más, todos los que participaron directamente en la captura de Óscar Denis ya murieron, excepto Ernesto Daniel Villalba, de 20 años, alias Danielito, hijo del ya fallecido Osvaldo Villalba y de la aún prófuga Magna Meza.

Reclamos de la familia de Oscar Denis

La propia familia de Óscar Denis ya asume que este fue asesinado en cautiverio y enterrado dentro de su propiedad. De hecho, se hicieron innumerables operaciones de búsqueda, incluso con escáneres de empresas privadas de nuestro país, pero lamentablemente sin éxito.

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El 14 de octubre de 2024, el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, recibió en Mburuvicha Roga víctimas y familias de víctimas del EPP, como Fidel Santiago Zavala Serrati, secuestrado entre 2009 y 2010; los padres de Edelio Morínigo Florenciano, secuestrado en 2014 y probablemente asesinado en cautiverio; las hijas de Félix Urbieta Ramírez, secuestrado en 2016 y asesinado en cautiverio en 2017; las hijas de Amancio Óscar Denis Sánchez, secuestrado en 2020 y la hermana Cecilia Mariana Cubas Gusinky, secuestrada en 2004 y asesinada en cautiverio en 2005.

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En esa reunión, el jefe de Estado se comprometió a adquirir tecnología para la búsqueda de los desaparecidos, es decir, Edelio, Félix y Óscar, y asignó al ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, para llevar a cabo esa misión.

Luego de varios reclamos, principalmente de las hijas de Óscar Denis, el Gobierno finalmente compró equipos tecnológicos que podrían ayudar a encontrar los restos de los desaparecidos.

Radares costaron G. 230 millones cada uno

El 6 de enero de este año, la Policía Nacional (PN) informó haber recibido dos unidades de un dispositivo llamado radar de penetración de suelo, que según sus especificaciones técnicas tiene un rendimiento de profundidad hasta 40 metros.

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Se trata de equipos de la marca OKM, modelo Gepard GPR 3D, de origen alemán, que fueron comprados a través del programa del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) y que costaron 230 millones de guaraníes cada uno, según la información revelada hoy viernes por el comisario principal David Domínguez, jefe de Gabinete de la Dirección de Criminalística.

El uniformado indicó que los agentes de Criminalística están aún en plena fase de adiestramiento para el uso de las máquinas y que en 15 días aproximadamente ya podrán ser desplegados en las zonas donde se les asigne, como el Norte de Paraguay.

No detecta huesos, sino irregularidades

Con esta tecnología, los clientes encontraron objetos hasta 40 metros de profundidad, dice una página web en la que se ofrece el dispositivo.

Algunas de sus funciones son el escaneo en tierra y búsqueda de objetos subterráneos como tuberías, cavidades, cables, conductos, túneles, bunkers y cimientos, siempre según las especificaciones.

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El comisario Domínguez indicó que este radar no es que busca huesos, precisamente, sino irregularidades en el subsuelo, que sí podrían ser restos humanos, por ejemplo.

En cuanto a la manera de uso, el comisario dijo que es como una desmalezadora, por ejemplo. Es decir, que el operador del radar deberá ir caminando sobre el área de interés para escanear lo que hay abajo. No se puede hacer una búsqueda amplia, porque el dispositivo solo detecta lo que hay debajo de sus antenas.

Esta limitación, entonces, podría hacer muy lenta la búsqueda de los restos de los desaparecidos.