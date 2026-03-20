Funcionarios de Senad fueron imputados por quebrantamiento de depósito

El agente fiscal Irán Suárez Galeano formuló imputación contra cuatro funcionarios de la Senad por los hechos punibles de quebrantamiento de depósito, afectación de cosas gravadas y hurto agravado y solicitó la prisión preventiva de los procesados.

La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en octubre de 2025 por la Dirección Jurídica de la institución, relacionada con el supuesto hurto de evidencias que serían motores de vehículos, baterías, faros y demás accesorios.

Estos correspondían a vehículos que estaban depositados en la sede de la Senad ubicada en la localidad de Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes.

Conforme a la denuncia y a las pesquisas realizadas, los funcionarios habrían participado y facilitado la sustracción de dichas evidencias, pese a su deber de custodia.

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Objetos robados presuntamente por agentes de la Senad

Entre los faltantes, se habría contabilizado, por ejemplo, el hurto de más de 20 motores de vehículos, además de otros accesorios pertenecientes a los rodados que se encuentran bajo guarda en el lugar.

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El fiscal Suárez se constituyó en diciembre de 2025 en el sitio, donde constató la existencia de los hechos denunciados, acompañado por funcionarios del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.