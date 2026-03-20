Estudiantes reducen a presunto asaltante y lo entregan a la Policía

El hecho se registró en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en cercanías a la zona universitaria de Santa Rosa del Aguaray, donde residen numerosos estudiantes.

Según el reporte, el supuesto autor fue identificado como Atilio Gómez Colina, de 26 años, domiciliado en el barrio El Progreso de la misma ciudad.

La víctima fue la joven Alessandra Simonette Rivaldi Prieto, de 19 años, quien habría sido sorprendida por el sospechoso. Ante la situación, sus compañeros reaccionaron rápidamente, lograron reducir al individuo y retenerlo hasta la llegada de los agentes policiales.

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Intervención policial

Efectivos de la Comisaría 18ª acudieron al lugar tras una llamada al sistema 911 y encontraron al sospechoso retenido por los estudiantes dentro del inquilinato. El hombre fue trasladado a la sede policial para el procedimiento correspondiente.

Del poder del aprehendido se incautó un teléfono celular de la marca Samsung, que también fue entregado a los intervinientes.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Laura Soledad Romero, quien dispuso que el detenido permanezca en carácter de aprehendido, a disposición del Ministerio Público.

Zona con alta presencia estudiantil

En Santa Rosa del Aguaray existe una importante población de estudiantes universitarios que residen en inquilinatos, debido a la presencia de instituciones públicas y privadas.

Según denuncian, en reiteradas ocasiones son blanco de hechos delictivos menores, por lo que en este caso decidieron actuar en conjunto para evitar el robo y poner al sospechoso a disposición de las autoridades.