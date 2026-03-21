Aumentan reportes de desapariciones: 23 niños y 45 adolescentes siguen en búsqueda

La Dirección de Registro y Búsqueda de personas desaparecidas de la Policía Nacional informó que entre el 1 de enero y el 19 de marzo se contabilizan 871 denuncias por desaparición, de las cuales 192 continúan activas.

“Del 1 de enero al 19 de marzo tenemos 192 personas desaparecidas”, confirmó el oficial Ramón Vera, quien detalló que dentro de los casos activos hay 23 niños y 45 adolescentes, que desaparecen en distintos contextos.

Entre los casos más preocupantes, destacó la desaparición de un bebé de seis meses perteneciente a una comunidad indígena de difícil acceso, lo que complica las tareas de búsqueda.

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Niños desaparecidos y por qué

Con relación a los casos de niños, explicó que muchas denuncias responden a conflictos entre padres por el incumplimiento del régimen de convivencia. Es decir, uno de los progenitores se lleva al hijo y deja de comunicarse, lo que lleva al otro a presentar una denuncia al desconocer su paradero.

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También indicó que existen casos de niños que fueron llevados al extranjero por uno de los padres. Aunque algunos ya fueron localizados e incluso se realizaron videollamadas con ellos, siguen figurando como desaparecidos debido a la falta de un mecanismo legal que permita cerrar formalmente esos casos.

Según señaló, varios de estos traslados se dan de manera irregular, y aunque se informa al Ministerio Público por tratarse de un hecho punible, la Policía no puede intervenir fuera del país.

Por qué desaparecen adultos

Otro aspecto que mencionó es que en ocasiones los propios denunciantes logran ubicar a las personas reportadas como desaparecidas, pero no acuden a retirar la denuncia, lo que mantiene los casos dentro de las estadísticas.

En cuanto a los adultos, Vera indicó que las desapariciones responden a diversos factores como adicciones, depresión o situaciones de violencia intrafamiliar. En muchos de estos casos, las personas deciden no regresar a sus hogares.

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No hay plazo para tomar denuncia

El funcionario recordó que ya no es necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Esto cambió con la promulgación de la Ley Mafe, que permite activar la búsqueda de manera inmediata.

“No importa cuántas horas haya pasado desde la desaparición, se debe realizar la denuncia en ese momento. No permitan que se les esté exigiendo 24, 48 o 72 horas que tienen que pasar porque es mentira”, expresó.

Reiteró que las denuncias pueden realizarse a través de los números 130, 911 o 147 Fono Ayuda, disponibles para reportar cualquier caso de forma rápida.