Guardia argelado mata a tiros a vecino y luego casi lo linchan

Se trata de Cristian Maldonado Sánchez (39), guardia de seguridad privada, de cuyo poder se incautó la presunta arma homicida, un revólver calibre 38. Mientras que la víctima fue identificada como Arnaldo Miguel Ramos Barrios (37), quien presentaba al menos cuatro impactos de bala en la cabeza, por lo que el fiscal interviniente dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para una mejor verificación.

Ambos, tanto víctima como el victimario son vecinos, viven uno a lado del otro en la citada fracción en la localidad de Thompson.

Peleaba con todos los vecinos

De acuerdo con relatos de los vecinos, no hace mucho tiempo que el guardia de seguridad se mudo a la fracción, nunca entabló amistad con nadie y siempre fue de un carácter fuerte, argelado, en la cuadra nadie conocía su nombre.

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No le gustaba que los niños jueguen en la calle frente a su casa y mucho menos que quemen basura cerca de su vivienda. Aparentemente por todas estas cuestiones se generó una profunda enemistad entre el guardia y su vecino Arnaldo.

Por alguna razón que ninguno de los vecinos pudo confirmar, en la tarde del viernes último la ira se apoderó del guardia de seguridad, quien tomó su revólver calibre 38 y camino hasta la casa de Arnaldo, a quien sorprendió acostado en la hamaca en el patio, donde sin más palabras lo mató a tiros.

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Nadie pudo confirmar si hubo o no una discusión previa al ataque, pero cuando Cristian salió de su casa ya fue dispuesto a acabar con la vida de su ocasional rival, cuyo cuerpo quedó tendido en el sitio en medio de un charco de sangre.

Intentaron lincharlo

Tras la denuncia del hecho efectivos de la comisaría 40 de Thompson llegaron hasta el lugar donde procedieron a la captura del presunto criminal, quien fue derivado a la unidad policial, donde minutos después llegó un grupo de vecinos decididos a hacer justicia por manos propias.

Ante esto, las autoridades policiales ordenaron el traslado del detenido a la comisaría 23 que queda en el centro mismo de la ciudad de Ypané, donde quedó a cargo del Ministerio Público.Esta mañana el sospechoso fue llevado a la sede de la Fiscalía zona para prestar declaración sobre lo ocurrido.