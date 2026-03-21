Intentan debilitar logística de Macho con la destrucción de marihuanales

En la tarde del viernes último, efectivos del departamento Antinarcóticos con el acompañamiento del fiscal Juan Benegas lograron ubicar con la ayuda de informantes y un exhaustivo trabajo con dron, un lote de aproximadamente 12 hectáreas de cultivo de marihuana en plena etapa de crecimiento.

La parcela estaba ubicada en el medio de la colonia indígena Tayy Poty, en las coordenadas 24°23′02.1″S 55°58′06.6″W, distrito de Yasy Cañy. Tras la confirmación de la información y con una orden judicial en mano los oficiales con ayuda de zapadores comenzaron el corte de la plantas de marihuana, trabajo que concluyó ya entrada en la noche con la quema de la hierba amontonada.

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Responsables de la oficina regional de Curuguaty del departamento Antinarcóticos de la Policía señalaron que actualmente existen varios grupos de criminales que operan bajo las órdenes de Macho, diseminados por todo el departamento de Canindeyú y se dedican exclusivamente el cultivo a gran escala de la marihuana.

Usan comunidades indígenas para protegerse

Estos grupos mafiosos alquilan grandes extensiones de tierras en las comunidades indígenas para los cultivos y utilizan a los miembros de estos pueblos originarios como trabajadores y campanas, para advertir la presencia de organismos de seguridad en la zona, por lo que es muy difícil ubicar y acceder a estas plantaciones.

Ahora responsables de esta unidad policial iniciaron todo un proceso para destruir la mayor cantidad de cultivos de la marihuana en la región y con eso tratar de debilitar la logística del prófugo Macho, quien todavía sigue operando impune en el departamento de Canindeyú, pese a la presencia activa de los militares, que fueron enviado a la región, supuestamente, para capturar al presunto capomafioso.