Marset se expone a más de 30 años de cárcel en Paraguay y fiscal evalúa extradición

A Sebastián Marset literalmente le llegó su viernes 13 porque ese día de este mes de marzo fue detenido en el barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y de inmediato extraditado a los Estados Unidos

Tras su detención, materializada a las 02:20 en Bolivia, fue llevado a la oficina regional de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Perú y luego, el sábado, hasta la sede central de la misma agencia en la ciuad de Arlington Estados Unidos en el eestado de Virginia, donde permaneció hasta el domingo.

El lunes pasado , Sebastián Marset compareció brevemente en el Tribunal Federal Albert V. Bryan, en la ciudad de Alexandria, siempre en el estado de Virginia, a 10 kilómetros de la base de la DEA.

Diligencia ante fiscalía

Participaron de la diligencia la fiscala federal Catherine Rosenberg, una de las que lleva la causa contra Marset, y la defensora pública federal Cadence Mertz.

En ese acto procesal le informaron sobre el cargo de conspiración de lavado de dinero que pesa contra él y luego ya lo dejaron depositado en el Centro de Detención para Adultos William Gene Truesdale, también en la ciudad de Alexandria, a solo 900 metros del Tribunal Federal.

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El uruguayo Sebastián Marset volvió a comparecer ayer, pero ante al juez William B. Porter. Estuvo acompañado de un equipo de abogados estadounidenses, también integrado por profesionales uruguayos.

El equipo de defensa de Marset solicitó al juez un poco más de tiempo para terminar de formalizar la inscripción legal de los abogados que lo representarán en este proceso. Por esta razón, el juez Porter decidió postergar la diligencia y fijó como nueva fecha el próximo martes 24 de Marzo

Rechazó fianza

El juez Porter rechazó de libertad bajo fianza. El argumento, que se determinó en la primera audiencia, es que, como el hombre burló a la Interpol, se escapó de operativos en varios países y que tiene una red económica tan grande, representa un peligro de fuga extremo.

Paralelamente, en Paraguay es requerido por el megacso denominado a Ultranza, una operación que desbarató en febrero de 2022 , un grupo criminal que traficaba ocacína proveniente de Peru y Bolivia a Europa y África.

Para los investigadores Marser es uno de los cabecillas, junto a Miguel Ángel Insfrán, alias Tio Rico, quien está preso en Paraguay en una cárcel de máxioma seguridad, en Minga Guazú.

Marco penal es superior en Paraguay

Sebastán Marset está procesado en Paraguay por los delitos de tráfico internacional de drogas, asociación de criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El marco penal por estos tres delitos es 22 años y 6 meses de cárcel. Incluso esto podría aumentar a otros 10 años, como medida de seguridad ya que es considerado una persona peligrosa.

Informes de inteligencia dan cuenta que Marset habría enviado a Praguay la suma de 2 millones de dólares para que aparten a la jueza Rosarito Mntanía y al fiscal Deny pak, de la causa de su esposa Gianina García, recluida en una cárcel de máxima seguridad de nuestro país.

Los analistas conseideran que esa decisión de Marset de apartar por las buenas, es decir por la vía legal, o por “las malas” elevaba el nível de riesgo para ambos operadores de la justicia.

Si Marset se declara culpable en Estados Unidos se expone a un máximo de 20 años de condena. Declararse culpable no es lo mismo que delación premiada, la cual fue descartada por sus abogados.

En Paraguay se va a analizar la cuantía de la pena que se le aplique en Estados Unido y eso solo se podrá conocer una vez que la fiscalía acceda al informe procesal sobre la situación de Marset.

Luego se resolvería si se insiste en una extradición que se podría dar, una vez cumplida su condena en Estados Unidos.