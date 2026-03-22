El director de Tacumbú no tenía custodia y se desconoce de amenazas recientes

Luis Esquivel, quien llevaba tres años al frente de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, fue hallado sin vida en su habitación. El hombre murió a causa de un disparo de arma de fuego en lo que, preliminarmente, se investiga como un supuesto caso de autoeliminación.

El director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, relató con pesar que recibió una llamada desesperada de la pareja de Esquivel alrededor de las 08:30 horas.

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“Ella me llamó llorando, pidiendo auxilio médico. Me dijo que Luis se había disparado, pero que aún estaba con vida”, explicó Peña.

A pesar de que se activaron los protocolos de emergencia con el 911 y la comisaría local, los médicos confirmaron su deceso apenas 30 minutos después en el lugar del hecho.

Esquivel no había denunciado amenazas

Según Peña, Esquivel no había denunciado amenazas recientes contra su vida, por lo que no se le asignó protección personal. “Normalmente permitimos que los directores tengan el arma reglamentaria del Ministerio para su autodefensa, pero él no tenía custodios porque no había reportado nuevos indicios de peligro”, aclaró el funcionario.

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Esquivel fue una de las piezas maestras que planificó la Operación Veneratio, el operativo que logró desarticular el poder del Clan Rotela dentro del penal.

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Debido a esto, hace un par de años recibió amenazas directas de este grupo criminal, aunque sus superiores aseguran que en los últimos meses no hubo reportes de nuevos amedrentamientos.

“El martes pasado estuve con él en una requisa en Minga Guazú y lo vi muy animado, muy dispuesto”, recordó Rubén Peña.

Fiscalía investigará el caso

El cuerpo del director fue derivado a la morgue judicial para la realización de una autopsia que confirme la causa de muerte y descarte cualquier otra hipótesis.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ya están trabajando en el lugar para levantar evidencias. Según el relato de la pareja, ella se encontraba en el baño cuando escuchó el disparo y, al salir, encontró a Esquivel ya herido en el suelo del dormitorio.