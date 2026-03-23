Millonario golpe a la Fundación Paraguaya, en Luque

Poco antes de las 08:00, los empleados Héctor Daniel Fernández Orué (42) y Ninfa Soledad Franco Pereira (39), estaban en pleno proceso de la apertura del local, juntamente con el guardia de seguridad privada Daniel Ortiz Zaracho (57), cuando llegó al sitio uno de los maleantes.

En el momento en qe el guardia encaró al desconocido para preguntarle a qué servicio de la fundación quería acceder, el maleante desenfundó una pistola, presumiblemente calibre 9mm., luego desarmó al custodio y en ese instante ingresó el segundo asaltante.

Este último, también estaba armado con una pistola calibre 9mm. y se dirigió a los dos empleados, quienes fueron reducidos a punta de armas y luego obligados a entregar sus teléfonos.

Huyeron a pie

Finalmente, los delincuentes abrieron la caja, de donde tomaron el dinero, unos G. 25.000.000 con los que escaparon del lugar a pie. Tras la denuncia del hecho agentes de la comisaría jurisdiccional, la número 3 y efectivos de la Investigaciones llegaron al lugar.

Lea más: Asaltan y roban G. 30 millones de la Fundación Paraguaya en San Lorenzo

Según los investigadores, la sede cuenta con cámaras de seguridad que grabaron el momento del asalto; las imágenes pueden ayudar para identificar a los asaltantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los uniformados también estaban en busca de filmaciones de otras cámaras instaladas en las inmediaciones para ver hacia dónde y en qué vehículo escaparon los sospechosos.