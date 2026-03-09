Investigan intento de feminicidio tras presunto ataque con automóvil en J. Augusto Saldívar

El intento de feminicidio se registró en la ciudad de J. Augusto Saldívar alrededor de las 21:00 del domingo en una calle sin denominación, situada frente a una capilla evangélica pentecostal de la zona. Hasta el lugar acudieron agentes de la Comisaría 20ª Central tras recibir un aviso de pobladores que alertaban sobre una situación de violencia.

Al llegar, los intervinientes encontraron a una mujer de 38 años, de profesión abogada, con una herida en la región frontal de la cabeza. La víctima recibió asistencia en el sitio por parte de bomberos voluntarios.

El presunto agresor fue identificado como Hugo Ricardo Rotela Bogado, de 43 años, domiciliado en la ciudad de San Lorenzo, quien fue detenido por los agentes policiales.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer habría descendido o caído del lado del acompañante de un automóvil Toyota Corolla que era conducido por su pareja. En ese momento, el hombre habría realizado una maniobra con el vehículo que terminó impactando contra la víctima.

Tras el impacto, el automóvil quedó atascado en un montículo de piedras, lo que impidió que el conductor continuara con la marcha. Esta circunstancia permitió que vecinos acudieran rápidamente a auxiliar a la mujer e intervinieran para evitar que la situación pasara a mayores.

El rodado sufrió daños materiales, mientras que el sospechoso fue reducido por los uniformados y trasladado a la sede policial.

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la detención del hombre y la remisión de los antecedentes a la unidad fiscal correspondiente para la investigación del caso.

Aunque en ese momento la víctima no formalizó una denuncia escrita, el caso es investigado como un presunto intento de feminicidio, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y las circunstancias en que se habría producido el ataque. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades penales del detenido.