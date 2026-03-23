Muerte de primos adolescentes en brutal accidente: se investiga si participaban de peligroso juego

La camioneta Toyota Hilux era conducida por Fabián Driedger Hildebrand (16), quien circulaba de norte a sur y estaba acompañado por Manuel Driedger Hildebrand (16) y Anderson Hildebrand Driedger (16), todos domiciliados en la colonia Sommerfeld.

Lea más: Trágico choque frontal en Caaguazú: tres adolescentes mueren en Sommerfeld

La camioneta Volkswagen Amarok era guiada por Josías Bogado Hildebrand (17), en compañía de Esteban Hildebrand Dueck (17) y Javen Hildebrand Dueck (17), quienes se desplazaban de este a oeste.

Al llegar al cruce, la Toyota Hilux salió al paso de la Amarok, produciéndose un impacto violento en el costado izquierdo del primer vehículo, lo que derivó incluso en el vuelco de ambos rodados.

Fabián, Manuel y Anderson fallecieron de manera instantánea tras el impacto, mientras que los ocupantes de la Amarok resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Luz y Vida, donde permanecen bajo observación.

Personal policial acudió tras una llamada y encontró personas aglomeradas además de los vehículos con importantes daños materiales. Bomberos voluntarios confirmaron inicialmente que dos de las víctimas ya no presentaban signos de vida, mientras que la tercera falleció posteriormente en el centro asistencial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de turno, Sonia Estigarribia, quien dispuso la intervención de Criminalística. El médico forense diagnosticó como probable causa de muerte “politraumatismo cervical”.

Rumor del “Juego de la Gallina” genera dudas en investigación

Al respecto, la fiscal Sonia Estigarribia señaló que existen rumores de que los jóvenes estaban participando en un desafío llamado “Juego de la Gallina”, pero que no se puede afirmar ni descartar nada por el momento. Indicó que la investigación recién comienza y que se solicitaron informes de circuitos cerrados de la zona, así como datos del Departamento de Automotores.

Lea más: Accidente en la Transchaco: peatón fue arrollado mientras esperaba cruzar

Añadió que los padres están expuestos a causas abiertas de exposición y violación del deber de cuidado.

El “Juego de Gallina” consiste en dos conductores que aceleran el uno hacia el otro y el primero que desvía para evitar la colisión es considerado como “gallina”, por el temor a un impacto mortal.

El trágico hecho evidencia el peligro de la alta velocidad y la falta de precaución en cruces y supuestos juegos de desafío, donde en cuestión de segundos se producen encuentros fatales como el que terminó con la vida de tres jóvenes de una misma familia.