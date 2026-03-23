Ordenan autopsia del director de Tacumbú, encontrado muerto

El Juzgado Penal de Garantías de Turno, a cargo de Mirko Valinotti, emitió la orden de autopsia sobre Luis Esquivel, director de la penitenciaría de Tacumbú, quien fue hallado muerto este domingo.

La diligencia tendrá lugar hoy, a las 08:00, en la Morgue Judicial de Asunción.

La medida fue solicitada por la fiscala Raquel Vera como un anticipo jurisdiccional de prueba. La causa en principio se investiga como autoeliminación.

Además, se notificó al defensor público de turno para supervisar la legalidad de la diligencia.

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Hallado muerto con herida de arma de fuego

Luis Guillermo Esquivel Ugarte (50) fue director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú durante varios años. Su esposa lo halló muerto ayer en su domicilio, con una herida de arma de fuego.

El director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Rubén Peña, informó que Esquivel no contaba con protección policial personal. Subrayó, además, que desconoce alguna amenaza reciente en su contra.