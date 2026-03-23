Policiales
23 de marzo de 2026 - 08:13

Ordenan autopsia del director de Tacumbú, encontrado muerto

Luis Guillermo Esquivel Ugarte, de 50 años, era director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Su esposa lo halló fallecido en su domicilio el domingo 22 de marzo, con una herida de arma de fuego.
Luis Guillermo Esquivel Ugarte, de 50 años, era director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Su esposa lo halló fallecido en su domicilio el domingo 22 de marzo, con una herida de arma de fuego.Gentileza

El juez Mirko Valinotti ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de Luis Esquivel, director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tras ser hallado fallecido en su domicilio con una herida de arma de fuego. La investigación preliminar apunta a un supuesto caso de autoeliminación.

Por ABC Color

El Juzgado Penal de Garantías de Turno, a cargo de Mirko Valinotti, emitió la orden de autopsia sobre Luis Esquivel, director de la penitenciaría de Tacumbú, quien fue hallado muerto este domingo.

La diligencia tendrá lugar hoy, a las 08:00, en la Morgue Judicial de Asunción.

La medida fue solicitada por la fiscala Raquel Vera como un anticipo jurisdiccional de prueba. La causa en principio se investiga como autoeliminación.

Además, se notificó al defensor público de turno para supervisar la legalidad de la diligencia.

Lea más: El director de Tacumbú no tenía custodia y se desconoce de amenazas recientes

Hallado muerto con herida de arma de fuego

Luis Guillermo Esquivel Ugarte (50) fue director de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú durante varios años. Su esposa lo halló muerto ayer en su domicilio, con una herida de arma de fuego.

El director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Rubén Peña, informó que Esquivel no contaba con protección policial personal. Subrayó, además, que desconoce alguna amenaza reciente en su contra.