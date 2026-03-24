Ley que busca prohibir redes a menores podría convertirse en “caballo de Troya”, sostiene abogada

En la Cámara de Senadores ya corre un proyecto de ley que pretende prohibir que los menores de 16 años tengan acceso a redes sociales. El argumento oficial es evitar que los adolescentes se topen con contenidos inadecuados.

La abogada Dannia Rios Nacif se pronunció en contra de esta iniciativa. Según mencionó se presentó un dictamen técnico-jurídico donde expone que, detrás de la “buena intención”, se esconde un peligroso avance hacia un estado policiaco.

El “Caballo de Troya” en el hogar

Para la profesional, este tipo de leyes suelen disfrazarse de causas nobles, como la lucha contra el abuso o la protección infantil, para meter cambios profundos en la sociedad sin que nos demos cuenta.

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Rios Nacif sostiene que, si el proyecto prospera, el Estado terminaría vigilando lo que pasa dentro de las casas.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que cuidar a nuestros hijos de contenidos dañinos”, señaló en comunicación con ABC TV.

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Según su análisis, se está usando el “interés superior del niño” para atropellar otro derecho sagrado en la Constitución Nacional como la inviolabilidad del entorno familiar.

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Rios Nacif advirtió que Paraguay tiene la “ventaja” de que estas modas internacionales llegan tarde, lo que nos permite ver los fracasos en otros países. “Este proyecto es un pretexto para avanzar como un estado policiaco de vigilancia. En Europa esto ya está en marcha y los resultados son claros: censura”, afirmó.

Abogada denuncia que “globalistas” están detrás

La abogada puso nombres sobre la mesa. Aseguró que los asesores de este proyecto de ley responden a programas de la Unión Europea, mencionando específicamente al programa Eurofront.

Según denunció, el principal impulsor técnico detrás de los legisladores es Miguel Ángel Gaspar, quien también estuvo asesorando la reciente media sanción en Diputados para restringir el uso de celulares en las escuelas.

“Vemos mucha desinformación sobre el verdadero alcance de estas leyes. Nos gustaría que nos den el espacio para explicar que esto, al final del día, puede convertir a Paraguay en un país con censura a la información”, sentenció la abogada.