Diputados aprueba en general ley que prohíbe celulares en escuelas

La Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), resolvió aprobar en general y postergar en particular el estudio del proyecto de ley “Que prohíbe totalmente el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en instituciones educativas públicas, privadas y subvencionadas del Paraguay”, presentado por el diputado José Rodríguez (ANR, HC).

Días atrás, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto similar, que aún no fue tratado.

En la última sesión del año, Rodríguez solicitó a sus colegas la aprobación en general para que el año entrante se trabaje junto a las organizaciones de padres y el Poder Ejecutivo en una versión modificada.

Dio a entender que su intención ahora es regular el uso de los dispositivos en lugar de ordenar una prohibición total, aparentemente convencido por las organizaciones de padres.

La diputada opositora Rocío Vallejo (PPQ) se pronunció a favor de la propuesta, pero el liberal Carlos María López señaló que debía cambiarse el acápite del proyecto.

Por su parte, el diputado liberal Carlos Pereira sugirió que la ley también debería incluir una regulación de teléfonos celulares y redes sociales a los educadores, ya que los trabajadores están distraídos en lugar de cuidar a los alumnos.

El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), destacó que el proyecto fue presentado en enero de este año, dando a entender que no era una iniciativa que busque copiar leyes similares aprobadas en la región en las últimas semanas.

Motivos de la ley

En su exposición de motivos, el diputado Rodríguez señala que la integración de dispositivos electrónicos personales en la vida cotidiana ha generado un impacto significativo en los entornos escolares.

“Aunque los avances tecnológicos han traído oportunidades educativas, el uso desmedido de teléfonos celulares y dispositivos similares en las escuelas han contribuido a la disminución de la atención en clase, el aumento de conductas disruptivas, el ciberacoso y problemas de salud mental en los estudiantes”, señaló.

“Siguiendo el modelo brasileño, esta propuesta establece una prohibición total del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en todas las áreas y horarios dentro de las instituciones educativas de Paraguay, con excepciones estrictamente definidas. Este enfoque busca garantizar un entorno de aprendizaje seguro, saludable y enfocado exclusivamente en el desarrollo académico, social y emocional de los estudiantes”, sostuvo.