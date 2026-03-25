Caso North: con presentación de incidentes inician juicio a supuesto narco y comisarios

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Federico Rojas e integrado por María Luz Martínez y Dina Marchuk, inició el juicio oral y público contra el presunto jefe narcotraficante Marcio Gayoso, alias Candonga, y tres exjefes de la Policía Nacional, todos acusados en el marco del caso denominado North.

El encausado Gayoso había sido acusado por tráfico de drogas, tenencia sin autorización de sustancias y comercialización de estupefacientes, de acuerdo con la Ley N° 1340/88; además de asociación criminal y soborno agravado, por el Código Penal.

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En tanto que el Crio. Ppal. Germán Alberto Arévalos, exjefe de Investigaciones de Pedro Juan Caballero feu acusado por asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal; Crio. René Alberto Aquino Giret, exjefe de la comisaría 8ª de Zanja Pytã, por asociación criminal en la modalidad de prestar servicios; y Crio. Edelio Celso Loreiro Báez, exjefe de la comisaría 1ª de PJC, por asociación criminal y cohecho pasivo agravado (coima).

La defensa de Marcio Gayoso planteó un total de cuatro incidentes al inicio de la audiencia, entre ellos la posposición del inicio del juicio oral , bajo el argumento de que el abogado no pudo acceder al expediente completo, pese a intervenir en la causa desde enero último. La fiscala María Irene Álvarez se opuso a este pedido.

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Por su parte, la defensa del comisario Germán Arévalos planteó un total de 10 incidentes, como la nulidad de la acusación fiscal, la exclusión probatoria y la nulidad de los audios obtenidos por intercepción de llamadas bajo autorización judicial. Esto porque no se llevó a cabo una pericia de voz, según argumento el defensor.

El debate público tendrá continuidad el viernes 27 de marzo, a partir de las 13:00, con la formulación de incidentes por parte de los demás acusados en el caso.

Es preciso señalar que en la segunda fase de la operación North, denominada Dignidad, fueron detenidos 21 agentes policiales, de los cuales tres están en juicio y los demás admitieron los hechos, repararon el daño social causado y obtuvieron la suspensión condicional del procedimiento.

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Grupo criminal fue anulado con la operación North

La organización criminal que fue desarticulada por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el 14 de octubre de 2019, mediante el operativo North, se encargaba de la siembra, cultivo, cosecha, acopio, procesamiento, prensado, embalado y posterior comercialización de marihuana, además del tráfico de armas, según la acusación presentada por la Fiscalía.

El grupo delictivo a su vez, habría operado bajo las órdenes de Marcio Gayoso, quien supuestamente fungió como brazo operativo de la organización, que tenía por finalidad el tráfico y la comercialización de cargas de marihuana. Gayoso a su vez, actuaba bajo las instrucciones del brasileño Levi Adriani Felicio, alias Patrón o Lekaja.

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Tras su detención en Paraguay Levi Adriani Felicio fue expulsado y entregado a las autoridades de Brasil, donde es considerado altamente peligroso y parte de una sofisticada organización criminal que se dedica al narcotráfico internacional.

De acuerdo con los antecedentes, tras la detención de Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, conocido bajo el alias de Minotauro, en febrero de 2019 en el Balneario Camboriú, Levi se convirtió en el hombre fuerte del Primer Comando da Capital (PCC) en el territorio paraguayo.

Policías habrían estado al servicio de narcotraficantes

El suboficial principal Gustavo Andrés Ortiz integraba el Departamento de Inteligencia Policial de la Regional de Amambay. Según la Fiscalía, mantuvo conversaciones con Marcio Gayoso en las que le hacía saber último que conocía la ubicación de sus parcelas de marihuana.

Es así que, el 30 de julio de 2019, Ortiz se reunió con Gayoso a los efectos de percibir un beneficio económico de parte de este último a cambio de no aprehenderlo ni tampoco realizar diligencias a fin de que el cultivo de marihuana sea erradicado, con forme a la acusación fiscal.

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El agente Luis Carlos Capdevila Quevedo se desempeño entre el 1 de junio y el 28 de julio de 2018 como seguridad del agente fiscal antidrogas Armando Cantero Fassino y antes de él, del entonces fiscal Hugo Volpe. Según la acusación, Capdevila, obtenía información directa que luego transmitía a Gayoso, a cambio de pagos en sumas de dinero.

El comisario Edelio Celso Loreiro Báez, quien se desempeñaba como jefe de la comisaría Primera de Pedro Juan Caballero, a pedido de Marcio realizó rondas preventivas en cercanías de la casa de Leví Adriani y a veces, a solicitud de Gayoso, también hizo verificaciones cuando Levi alertaba sobre la presencia de coches extraños cerca de su casa. También intercedía para la liberación de integrantes del grupo, cuando estos eran apresados. Además recibió la suma de G. 1.000.000 a cambio de sus servicios,.

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Por su parte, el entonces subjefe del Departamento contra Crimen Organizado de Amambay, Denis Manuel Caballero Vera, informó, según la Policía, vía telefónica a Marcio Gayoso que se había realizado cambios en ese departamento especializado de la Policía y que él estaba a cargo desde ese momento y a disposición de la estructura criminal liderada por Levi.

Narcos y policías coordinaban cobro de dinero, según el MP

El comisario principal Gilberto Ramón Salinas Gómez en ese momento era jefe de la comisaría Tercera de Pedro Juan Caballero e intercedió en la liberación de un aprehendido por personal de su repartición. La acción se dio tras corroborar, mediante conversación telefónica entre él y Gayoso, el pago de una suma de dinero realizado de forma mensual, conforme al relato fiscal.

En tanto que el comisario principal Germán Alberto Arévalos Villalba, por ese momento jefe de Investigaciones de la regional de Pedro Juan Caballero, mantuvo conversaciones telefónicas con Marcio Gayoso, y también habría intermediado en la liberación de un integrante de la estructura. siempre según la acusación.

El jefe de la Oficina Regional del departamento Antinarcóticos de Pedro Juan, Rutilio Ramón Ramírez Benítez, había acordado vía telefónica con Marcio Gayoso, el 13 de diciembre de 2018, no intervenir en la pesquisa sobre tenencia de drogas en la casa del cuñado de Gayoso, donde se realizaba vigilancia.

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Por otra parte, el jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Amambay, Víctor Franco Fariña, se había dejado prometer una suma de dinero por parte de Marcio Gayoso a los efectos de evitar realizar operaciones propias de sus funciones en contra de la estructura criminal liderada por Levi, según la Fiscalía.

El agente de GEO, a cargo de Víctor Franco, Marcial Florentín Ramírez, recibió sumas de dinero de Marcio Gayoso, junto con su superior jerárquico y además estuvo a disposición del grupo criminal para realizar actos que le sean requeridos, como dar información sensible, de acuerdo con la acusación fiscal.

Agentes eran “campanas” para los criminales, según Fiscalía

El suboficial inspector Eligio Ramón Cabaña Olmedo, encargado del Puesto Policial Colonia San José, conocido como “Tres Antenas”, pese a tener conocimiento sobre la existencia de plantaciones de marihuana en la zona e intervenir y poner a conocimiento del Ministerio Público, mantuvo comunicación con Gayoso y le alertaba sobre movimientos cerca del cultivo, conforme a la investigacion.

El subjefe del Departamento de Investigaciones de Amambay, Arnaldo Rafael Acosta Cabral, según datos de la investigación, estuvo a disposición de la organización liderada por Levi y mantuvo comunicación con Gayoso, de quien recibía beneficios que le requería, como pagos de habitaciones de hoteles para las personas que Acosta refería y también dinero mensual.

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El entonces jefe de Interpol de la Regional de Amambay, Abelardo Ramón Acosta Cabral, hermano de Arnaldo Rafael, estuvo a disposición de la organización liderada por Levi, con el objeto de brindarle informaciones que llegaban a su conocimiento en carácter de jefe, a cambio de percibir beneficios de índole económica, dice la fiscalía.

Mientras que el jefe del Departamento de Seguridad y Tránsito de la Dirección Policial de Amambay, Miguel Ángel Medina Servín, proporcionó datos del jefe de la subcomisaría Octava de referencia, de apellido Cardozo, y se comprometió a colaborar para hallar una solución, a pesar de que él ya no era jefe de esa dependencia policial.

El 8 de noviembre de 2019, el por entonces jefe de la comisaría Urbana de Amambay, Derlis Caballero Almirón, liberó a un aprehendido a cambio de recibir un beneficio económico por parte de Marcio Gayoso. Igualmente, una semana antes recibió otro beneficio económico, remitido por Gayoso, que fue entregado por un tal Silvero.

Policía alertó sobre presencia de Fuerzas Especiales

El subjefe del GEO del Departamento Táctico de Amambay, Carlos Ramón Valdez, dependiente de Víctor Franco, recibió varias llamadas telefónicas de Marcio Gayoso, quien le informó que ya tenía el pago mensual para su superior y el uniformado le proporcionó información sobre agentes de la FOPE que estaban por la zona.

El oficial inspector Hugo Javier Frutos Villalba, que detentaba el cargo de subjefe del Puesto Policial N° 10 de la Colonia Yvype, se presentó ante Marcio Gayoso el 5 de junio de 2019 y se puso a su disposición. Luego le requirió su parte de lo asignado a otros agentes policiales.

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Por su parte, el comisario René Alberto Aquino Giret, quien se desempeñaba como jefe de la comisaría Octava de Zanja Pytã, proporcionó información a Gayoso con respecto a un procedimiento de requisa de vehículos hecho por policías a su cargo. Los datos fueron transmitidos tras la solicitud realizada por Gayoso a pedido de Levi.

En tanto que el oficial inspector Fidelino Gustavo Servín Duarte, quien era subjefe de la Oficina Regional del Departamento de Control de Desarmaderos de Automotores de Amambay, había liberado un vehículo en situación irregular, el cual era conducido por un secretario de Marcio Gayoso, a cambio de una retribución económica.

Mientras que el suboficial mayor Julio César Centurión Agüero, quien ocupaba el cargo de subjefe del Departamento de Inteligencia del Amambay, había realizado distintas prestaciones de servicios a la estructura liderada por Levi, entre ellas la liberación del hermano de Marcio Gayoso, preso en la comisaría 8ª y de los secretarios de Gayoso, presos en la comisaría 3ª.