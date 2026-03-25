Militante colorado es el nuevo director de la cárcel de Tacumbú

El abogado Luis Guillermo Esquivel Ugarte, de 49 años, quien era director del penal de Tacumbú desde el 29 de setiembre de 2023, falleció el domingo último, 22 de marzo de 2026, en un caso que el Ministerio Público (MP) trata como suicidio.

De hecho, una autopsia practicada en la Morgue Judicial de Asunción prácticamente confirmó dicha teoría, según reconoció la fiscala de la causa, Raquel Andrea Vera Salerno.

La muerte de Esquivel causó sorpresa, ya que venía desempeñando una muy buena gestión en el reclusorio capitalino e incluso fue reconocido como uno de los principales articuladores de la histórica operación Veneratio, ejecutada el 18 de diciembre de 2023.

Ese procedimiento permitió que el Gobierno recuperara el control del sistema penitenciario, que estaba en poder del Clan Rotela (CR), organización criminal comandada por el multicondenado Armando Javier Rotela Ayala.

Tenía dos cargos en el Ministerio de Justicia

Este miércoles, el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel retirado Rubén Darío Peña Weisensee, confirmó que el nuevo director de la cárcel de Tacumbú es el abogado Gustavo Ramón Ferriol Rojas, de 42 años.

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El ahora director de Tacumbú venía desempeñándose como director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal y, a la vez, como director de Asesoría Jurídica, ambas oficinas del Ministerio de Justicia.

Gustavo Ferriol es un militante de Partido Colorado que en 2021 fue candidato a intendente de la ciudad de Caaguazú por el movimiento Esperanza Republicana de Enrique Riera Escudero, quien ahora es ministro del Interior.

Como perdió, Ferriol fue rescatado en 2022 por su compueblano Édgar Gustavo Olmedo Silva, quien de ser presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) pasó a ser ese año ministro de Justicia, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

De hecho, el ingreso de Ferriol al sistema penitenciario data de hace solo cuatro años, de la mano de Édgar Olmedo.

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Cuando Olmedo dejó el el Ministerio de Justicia en 2023 y subió Ángel Ramón Barchini Cibils, ya en el gobierno de Santiago Peña Palacios, el abogado Ferriol no tuvo la misma influencia que en el periodo presidencial anterior.

Sin embargo, en 2024, cuando renunció Barchini y el viceministro Rodrigo Daniel Nicora Villamayor quedó como ministro, el abogado Ferriol pasó rápidamente a formar parte del primer anillo del que hasta ahora sigue siendo titular de la cartera de Estado.

De hecho, tanta confianza le tiene Nicora que le dio dos cargos que ahora en teoría Ferriol debería dejarlos para hacerse cargo del penal de Tacumbú.