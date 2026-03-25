Queda firme condena a la pareja de Papo Morales por crimen de Robert Marín

La Sentencia Definitiva (SD) N° 586 quedó firme en relación a Cynthia Ramona Ojeda Burgos, pareja del condenado con la misma resolución Gregorio “Papo” Morales Macchi por el crimen de Robert Fabián Marín (23), luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, declarara inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por ella, a través del Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 188.

Por la SD N° 586 dictada el 20 de diciembre de 2023, el Tribunal de Sentencia, presidido entonces por Federico Rojas e integrado por Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza, había condenado a Cynthia Ojeda Burgos a 12 años de pena privativa de libertad, por su complicidad en el homicidio de Robert Fabián Marín (23), ocurrido el 23 de noviembre de 2020 en el barrio San Pablo de Asunción.

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Por dicho fallo de primera instancia Gregorio “Papo” Morales fue condenado a 27 años de pena privativa de libertad más otros 5 años de cárcel como medida de seguridad, con lo que completó 32 años de encierro, por su autoría en el crimen del joven Robert Fabián Marín.

Ojeda Burgos, a través de su abogado Osvaldo Arrúa, y Gregorio Morales por medio de su abogado Fernando Canillas, accionaron contra la SD N° 586 y el Tribunal de Apelación Penal, Jesús Riera Manzoni, Arnaldo Fleitas Ortiz y Arnulfo Arias Maldonado, que por AyS N° 22 ratificaron integramente la resolución condenatoria.

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Corte señala error procesal

La ministra Carolina Llanes señaló al momento de exponer su voto que, “el recurso debe ser declarado inadmisible ya que la casacionista, no tuvo en cuenta los requisitos del medio impugnativo, olvidando que el recurso planteado es contra el acuerdo y sentencia dictado por el tribunal de alzada, por ello requiere, en primer lugar, que la recurrente demuestre los vicios en la aplicación del derecho que el mismo tiene, y del porque, corresponde su nulidad”.

A su turno, el ministro Manuel Ramírez Cándia dijo adherirse al voto de la preopinante Llanes. Añadió luego que la parte que recurrió contra el AyS N° 22 y la SD N° 586, no señaló cuáles son los agravios que le causó el fallo del Tribunal de Apelación al tiempo de señalar que se limitó al referir solo los de la resolución de primera instancia.

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Por su parte, el ministro Alberto Martínez Simón señaló que “la recurrente plantea Recurso extraordinario de Casación en contra de la S.D. N° 586 del 20 de diciembre del 2023, dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia, sin embargo contra esta misma resolución ya había planteado Recurso de Apelación Especial, la cual fue resuelta por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital, por Acuerdo y Sentencia N° 22 del 08 de agosto de 2024 resolución esta que también es recurrida en todos sus puntos a través de recurso de casación contenido en el mismo escrito traído a estudio”.

Añadió Martínez Simón: “en ese entendimiento, al deducirse este recurso en contra de las Sentencias de primera y segunda instancias, en forma conjunta y de una sola vez, es indiscutible que la recurrente equivocó el procedimiento a seguir en la interposición del recurso extraordinario de casación”.

Así “tenemos que en cuanto al ‘objeto’, requisito de admisibilidad del recurso en estudio contra la sentencia de primera instancia, el mismo deviene INADMISIBLE, ya que la recurrente ha incurrido en un error, al volver a recurrir en casación aquella cuando, previamente y en el plazo legal previsto, había interpuesto un recurso de apelación especial el que, inmediatamente excluye o inhabilita a la interposición de esta figura procesal”, refirió Martínez.

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Revisión rechazada y casación pendiente

Este miércoles también se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas para Cynthia Ramona Ojeda, pareja de Papo Morales, ante el juez penal de Sentencia Juan Vicente Fretes. La misma solicitó la revocatoria de su prisión preventiva, por compurgamiento de la pena mínima hasta que quedara firme su sentencia.

Los abogados defensores de Ojeda, Daniel Garcete y Osvaldo Arrúa, solicitaron el arresto domiciliario de la mujer. En tanto que la Fiscalía, representada en la diligencia por la agente Thaís García, se opuso al pedido.

Por otra parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no resolvió el recurso extraordinario de casación, planteado por Gregorio “Papo” Morales en julio del año 2025.

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El crimen de Robert Fabián Marín

Robert Fabián Marín, de 23 años, fue asesinado de cuatro disparos en la noche del 23 de noviembre de 2020, en plena vía pública del barrio San Pablo de Asunción, a la salida de un local nocturno de la zona.

Esa noche, Robert salió con su amigo Digno Eduardo Segovia Rolón para festejar el cumpleaños de este en un bar ubicado en la avenida Aviadores del Chaco.

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Segovia Rolón prestó el automóvil de su hermana, un Toyota Allex, para salir con su amigo. En su declaración en el juicio oral, Segovia relató que cuando buscó a Robert Marín de su casa para ir al bar Taj, su amigo le pidió ir previamente a un local nocturno donde estaba una amiga suya de nombre Cinthia, a lo que él accedió.

Ya en sitio indicado por Cynthia, el joven de 23 años fue abordado por el novio de la chica, Papo, quien subió al vehículo y luego lo ultimó de cuatro disparos, para luego darse a la fuga.

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Entre los testigos ofrecidos por el fiscal Galeano está la persona que posibilitó el hallazgo del arma homicida, una pistola Taurus. Se trata de Fernando Ayala, amigo de la familia Morales, quien a pedido de la hermana y la madre del acusado, en la madrugada del 24 trasladó a Papo y a su novia hasta un motel, donde fueron detenidos luego del crimen.

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El testigo relató que posteriormente regresó a su casa y a la mañana, cuando se disponía a ir a trabajar, se percató de que en su camioneta había quedado un bolso negro. Al constatar que en su interior había armas, el testigo se asustó y arrojó el bolso a un riachuelo en Limpio, por temor a ser involucrado en algo ilegal.

Luego, al ver en las noticias que le buscaban a Papo por el crimen de Fabián, llamó a su abogado y por indicación del mismo, contactó con la Policía y colaboró con la investigación.