Accidente fatal en Acceso Sur: mujer de 60 años murió tras ser atropellada en Villa Elisa

Cresencia Morales (60) falleció esta madrugada tras ser víctima de un accidente de tránsito, ocurrido en Acceso Sur -o Ruta PY01-, en su intersección con la calle Francisco Paredes, en la ciudad de Villa Elisa.

Según la Policía Nacional, el vehículo involucrado es un automóvil Toyota Vitz, que fue incautado y trasladado a la Comisaría 11ª Arroyo Seco. El conductor, identificado como Richard Enrique Ramirez Román (37) quedó demorado.

El oficial Ariel Cornet, de la comisaría mencionada, informó que el automovilista permaneció en el lugar e intentó auxiliar a la víctima. Sin embargo, debido a la reacción de familiares de la fallecida, quienes se encontraban alterados, los intervinientes lo trasladaron a la comisaría.

Bomberos voluntarios acudieron al sitio y realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero la mujer no respondió a los procedimientos y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

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Relato de la pareja de la víctima

La pareja de la mujer relató a los intervinientes que ambos se encontraban festejando un cumpleaños a una cuadra del lugar del accidente. Al retirarse, la mujer salió primero y le indicó que lo esperaría sobre la avenida.

Minutos después, al salir él, la encontró tendida en el pavimento tras haber sido atropellada.

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Al momento del procedimiento, el oficial Cornet informó que aún no había podido tomar declaración al conductor involucrado.