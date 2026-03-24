Ómnibus choca contra una casa en San Lorenzo y deja a una mujer grave

El hecho ocurrió en la tarde de ayer en la ciudad de San Lorenzo, casi a inmediaciones de la parada de la empresa de transporte. Según la denuncia del dueño de la vivienda afectada, el ómnibus de la empresa La Sanlorenzana S.A. de la Línea 56 se estrelló contra su vivienda causando severos daños materiales y dejando a su madre en estado delicado.

Lea más: Trágico choque frontal en Caaguazú: tres adolescentes mueren en Sommerfeld

Matías Larroza, propietario del inmueble afectado, relató que el impacto dejó prácticamente destruida su casa. Indicó además, que su madre resultó con lesiones de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi, donde permanece internada en estado grave.

El afectado también denunció que, tras el siniestro, representantes de la empresa de transporte intentaron mover el ómnibus por la fuerza.

Lea más: Video: así fue el accidente en el que una mujer quedó atrapada bajo un camión en San Lorenzo

Según afirmó, posteriormente le manifestaron que se harían cargo de los daños materiales, que estimó en unos G. 60 millones, aunque advirtió que existen otros perjuicios aún no cuantificados, incluyendo la estructura de la vivienda y otros bienes.

Lea más: Video: Policía cree tener la identidad del conductor que chocó a un peatón y huyó

El propietario de la vivienda lamentó la situación, y no descartó accionar en contra de la empresa de transporte, que se encuentra ubicada a pocos metros de su vivienda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el momento no se brindaron mayores detalles oficiales sobre las circunstancias del accidente ni sobre eventuales responsabilidades.