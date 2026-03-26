Buscan a El Hacker por asalto a la salida del aeropuerto

El asalto investigado se produjo el 12 de marzo pasado sobre la autopista Silvio Pettirossi, frente al Parque Ñu Guasú, en Luque.

En ese punto, fueron emboscados y secuestrados dos camiones y sus choferes que acababan de salir del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi con cargamentos de artículos de electrónica que llegaron importados de Estados Unidos.

Los camiones fueron saqueados y luego dejados en la misma ciudad, en tanto que los conductores quedaron abandonados en Capiatá. El botín consistió principalmente en notebooks y celulares iPhone.

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En el lugar donde se dejaron los camiones, la Policía recuperó un importante lote de computadoras que los asaltantes ya no tuvieron tiempo de llevar porque apareció una patrullera de la comisaría 52° Central de Ñu Guasu.

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Investigación sobre asalto en Luque llevó a un aguantadero, en Asunción

Investigando las mercaderías robadas, policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) llegaron esta mañana a un lavadero que funciona en Azara y Mayor Bullo de Asunción.

El lugar era aparentemente un aguantadero y adentro de encontraron varios de los artículos sustraídos en el asalto del 12 de marzo pasado en Luque.

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El jefe de Crimen Organizado, comisario principal Luis Gustavo López Velázquez, dijo que identificaron como responsable de ese aguantadero a un joven que él mismo calificó como “conocido reducidor” y que ya tiene orden de captura emitida por la fiscala de Luque Liz Adela Medina Marecos.

Antecedentes de “El Hacker”

El buscado es Elías Abel Ortiz Insfrán, de 24 años, alias El Hacker, con varios antecedentes penales, quien coincidentemente fue capturado por última vez el 12 de marzo pasado, el mismo día del asalto en Luque, pero en una operación efectuada por policías de la comisaría 7° de Asunción en las inmediaciones del Mercado 4.

Ese día, El Hacker fue arrestado en compañía de Francisco Javier Cuquejo Gavilán, de 36 años, con antecedentes penales, y Darío De Jesús Sotomayor Flores, de 24 años.

Elías, Francisco y Darío estaban en una camioneta Kia Sportage en la que transportaban siete celulares de alta gama envueltos con papel aluminio y “de dudosa procedencia”.

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Antes de eso, Elías llegó a ser procesado en el marco de la operación Black Phone, que se ejecutó el 9 de julio de 2024, cuando los mismos policías de Crimen Organizado recuperaron en una habitación del hotel Armele de Asunción unos 200 celulares robados, la mayoría de ellos iPhone.

El 9 de marzo de 2023, la Policía recuperó un lote de 500 celulares iPhone y notebooks en un allanamiento efectuado por policías de Antisecuestro en el edificio Fortaleza del centro de Asunción y Elías también fue señalado como responsable.