Hallan depósito donde se guardaban notebooks robadas en un asalto armado en Luque

Policías del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado allanaron un depósito ubicado sobre las calles Félix de Azara y Mayor Bullo en Asunción. El procedimiento guarda relación con un millonario robo ocurrido el pasado 12 de marzo, cuando un grupo de alrededor de seis personas asaltó dos camiones que transportaban computadoras portátiles valuadas en US$ 200.000.

El comisario Luis López, jefe de la citada dependencia policial, contó que el lugar usa una fachada de lavadero, pero en la parte posterior encontraron un depósito donde almacenaban mercaderías robadas en distintos hechos.

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“Las evidencias y las mercaderías robadas fueron traídas a este lugar para su reducción y posterior venta en el mercado negro (…) es importante llegar al reducidor particularmente”, señaló el jefe policial.

El robo de estas mercaderías ocurrió a la salida del Aeropuerto Silvio Pettirossi, donde tras ser despachadas, iban a ser llevadas a Ciudad del Este. Sin embargo, el grupo de delincuentes que se movilizaba en dos vehículos interceptó los camiones y redujo a los choferes que terminaron siendo abandonados en Capiatá.

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López calificó el procedimiento de exitoso y señaló que ya tienen identificada a una persona que, según dijo, siempre está en el radar de la Policía por su participación en otros hechos. “En otro hecho ya lo hemos detenido, es una persona muy conocida en el ámbito de la reducción de elementos robados y hurtados dentro del territorio nacional”, explicó el comisario, aunque prefirió mantener la identidad de este sospechoso en reserva.