Limpio: detienen a “Paréntesis” por hurto de motocicleta captado en cámaras

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 9ª de Limpio, luego de que la víctima denunciara el robo de su motocicleta, ocurrido cuando la dejó estacionada en una estación de servicio.

Según explicó el comisario José Acosta, el afectado accedió a las grabaciones del lugar, donde se observa a un hombre manipulando el biciclo y posteriormente huyendo.

“En una de las cámaras se puede apreciar que una persona estaba manipulando la motocicleta y luego se fugó”, detalló.

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“Paréntesis”, clave en la investigación

El sospechoso fue identificado como Alexis Fabián Cáceres, conocido con el alias de “Paréntesis”, debido a la forma arqueada de sus piernas.

De acuerdo con el jefe policial, esta característica física fue determinante para su identificación. “En el video se puede apreciar claramente su forma de caminar”, indicó.

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Fue detenido en la vía pública

Tras obtener la orden de captura, los agentes realizaron un rastrillaje que permitió ubicar al sospechoso en la vía pública.

“El mismo fue aprehendido y manifestó ser responsable del hecho”, señaló el comisario Acosta.

Además, el detenido proporcionó la ubicación de la motocicleta robada, que fue hallada en un taller mecánico situado sobre la ruta PY03.

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Motocicleta fue recuperada

El biciclo, una motocicleta de la marca Leopard, fue recuperado sin objeciones por parte del encargado del taller donde se encontraba.

El propietario expresó su satisfacción tras recuperar su medio de transporte, fundamental para su trabajo diario.

Quedó a disposición de la Fiscalía

El caso fue comunicado a la agente fiscal Sara Torres, quien dispuso la detención del sospechoso y la incautación del rodado.

Si bien inicialmente se indicó que no contaba con antecedentes, el informe policial refiere registros por hurto agravado en años anteriores.