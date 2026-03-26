Investigan si Gianina García Troche tenía comunicación externa desde su celda en Viñas Cue

Tras la aprehensión del TCnel. Víctor Federico Valiente y el mayor Marcos Sotelo, ambos exautoridades de la cárcel de Viñas Cue, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, expresó que no sabe si Gianina García Troche, la mujer de Sebastián Marset, haya mantenido comunicación con el exterior. En ese sentido, manifestó que la investigación abierta también debe tomar este punto.

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Esta sospecha surge tras el hallazgo de artículos de lujo, además de un chip de celular y un cargador ocultos en su celda. Esta situación sugiere que la “flexibilidad” de los jefes militares ahora procesados pudo haber servido de puente para que la estructura criminal siguiera conectada.

Privilegios bajo sospecha

La investigación de la Justicia Militar detalló que los intervinientes encontraron en la celda de García Troche con muchas comodidades. Había marcas de lujo, como perfumes de Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Lancôme y Paco Rabanne.

Se hallaron vestimenta de alta gama como carteras Louis Vuitton y Valentino, además de calzados Balenciaga, Nike y zapatos de taco alto, hasta preservativos.

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En la celda había un chip de celular oculto detrás de una imagen religiosa, un cargador guardado en una media y dinero en efectivo en los bolsillos de un pantalón Adidas.

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“Estos oficiales ya habían sido separados de sus cargos el mes pasado al detectarse los primeros indicios”, explicó González.

Valiente, como director del servicio de justicia militar, y Sotelo, como jefe del área penal, son señalados por no cumplir con sus obligaciones y permitir este régimen de privilegios, según explicó González.

¿Cómo es el proceso de la Justicia Militar?

El ministro detalló que, a diferencia de la justicia ordinaria, el proceso penal militar avanza con mayor rapidez.

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Ambos oficiales están procesados por faltas graves a la disciplina y abuso de autoridad. Actualmente, guardan reclusión en unidades diferentes por orden judicial, ya que se consideró inapropiado que permanezcan en el mismo penal donde ejercían el mando.

El ministro subrayó que todos los elementos incautados están bajo custodia y que el sumario busca determinar exactamente hasta dónde llegó el desempeño irregular de los dos oficiales.