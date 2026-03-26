Gianina García: Justicia Militar procesa a militares por presuntas faltas en Villas Cue

Esta mañana en la sede del Gran Cuartel General de las Fuerzas Militares (FF.MM.), en Asunción, el ministro de Defensa, Gral. (SR) Óscar González, informó sobre el procesamiento y la prisión preventiva del TCnel DCEM Víctor Federico Valiente y al Mayor de Artillería Marcos Sotelo. Ambos militares son investigados por presuntas faltas contra la disciplina militar y abuso de autoridad, cometidas en el Penal Militar de Viñas Cue.

La investigación es por las presuntas vinculaciones con los elementos hallados en la celda de Gianina García Troche, pareja del narco uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos de América.

Tras los hechos, el pasado 26 de febrero, García Troche fue trasladada al pabellón femenino de la Cárcel de máxima seguridad de Martín Mendoza, en Emboscada.

Conforme a los datos oficiales, éstos oficiales anteriormente, ocupaban cargos relevantes dentro de la estructura penitenciaria. El TCnel Valiente ejercía como director del Servicio de Justicia Militar, mientras que el Mayor Sotelo se desempeñó en el cargo de jefe del Área Penal. Tras detectarse las irregularidades, ambos fueron destituidos de sus funciones.

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La Secretaría de Estado informó que la investigación se centra en los elementos hallados en la celda de Gianina García, los cuales no contaban con autorización para ser ingresados al recinto. El ministro González indicó que en la actualidad, los militares cumplen la orden de prisión preventiva en distintas unidades militares, bajo estricto resguardo de seguridad.

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“Con esto nosotros, Fuerzas Armadas, estamos dando un mensaje claro de que no vamos a tolerar ningún hecho de indisciplina y mucho menos de abuso de autoridad u otras faltas o inclusive delitos que el personal militar pueda cometer”, expresó el ministro.

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González aseguró que en las FF.AA. hay “tolerancia cero” a los hechos de indisciplina. Agregó que tras consumarse el hecho se abrió la investigación por parte de la Justicia Militar “para esclarecer algunas irregularidades cometidas por el personal que estaba a cargo de la dirección y de un mando bastante importante” dentro del Penal Militar de Viñas Cue.

Comodidades

La determinación de la Justicia Militar se desprende de una investigación sobre los elementos hallados en la celda de Gianina García Troche, luego de que diera positivo al consumo de marihuana durante su reclusión en el penal castrense.

Estos elementos no contaban con autorización para ser ingresados al penal y entregados a Troche, quien se encuentra sujeta directamente a las directrices de la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

De acuerdo a los informes, la constitución de jueza en la celda que utilizó Gianina García Troche durante su estadía en la cárcel Militar de Viñas Cue, reveló que la mujer vivía rodeada de comodidades y lujos, como ropas y carteras de marca, calzados, perfumes, cosméticos, entre otros. Los intervinientes encontraron oculto detrás de una imagen religiosa, un chip de celular y también un cargador que lo tenía guardado en una media.

Por ejemplo los intervinientes encontraron un joyero con piercings y aros; perfumes de marcas como Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Lancôme, Paco Rabanne.

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En lo que respecta a vestimenta, encontraron carteras de la marca Louis Vuitton (con libros infantiles y útiles), cartera Valentino, ropa femenina, incluyendo un pantalón Adidas con dinero en los bolsillos, 10 pares de championes (Nike, Dolce & Gabbana, Balenciaga) y zapatos de taco alto, entre otros.