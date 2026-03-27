Itapúa: remisiones a penitenciarías son redirigidas a otros departamentos por sobrepoblación del Cereso

El último mes se habría registrado una redirección de las remisiones a penitenciarías por condenas y medidas cautelares desde el departamento de Itapúa, con dirección al centro penitenciario de Misiones. Según fuentes, se debe a una supuesta sobrepoblación del Centro de Rehabilitación Social (Cereso).

El centro penitenciario cuenta con más de 1.600 personas privadas de libertad (PPL), a pesar de que la construcción fue edificada para albergar a unas 800 personas. La población actual duplica la capacidad del diseño original del principal centro penitenciario.

Además, en promedio ingresan 150 reclusos por mes, mientras que las liberaciones alcanzarían cerca de 100, lo que configura un crecimiento constante de la población en los últimos años.

El 44% de la población sería de personas con condena, mientras que el resto, el 56%, sería de procesados. Para paliar la situación, por períodos se solicita el cierre de recepción de procesados. Esta decisión hace que se regularice la población, que incluso pudo ser de más de 1.700 el mes pasado.

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Sobrepoblación crítica

Según un informe realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), un 60,2% de los reclusos en el sistema carcelario de Paraguay estuvo bajo prisión preventiva en 2025, sin condena en firme. El informe alertó de una “sobrepoblación crítica” en las prisiones.

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Un total de 19.426 personas estaban recluidas en 19 centros penitenciarios del país, según datos del Ministerio de Justicia, con corte al 30 de diciembre de 2025, que el MNP recogió en un informe.

Los hombres representan el 94,3% de la población (18.327 internos), mientras que las mujeres representan el 5,7% (1.099 personas). Del total de hombres, un 60,4%, es decir, 11.069 presos, están siendo procesados por la Justicia, y el 39,6% ya tiene condenas, detalló el informe.

En el caso de las mujeres, 637 internas (58%) no tienen sentencias en firme. La penitenciaría con mayor población penitenciaria es la de Tacumbú, con 2.160 PPL.