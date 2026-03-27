Video: Así actuaban descuidistas detenidos por el hurto de un televisor en Encarnación

El jefe del Departamento de Investigaciones, comisario principal Joel Cabrera, confirmó la detención de dos personas investigadas por un caso de hurto en el Circuito Comercial de la ciudad de Encarnación. Aparentemente, actuaron en complicidad y no sería la primera ocasión en que se comportan de esta manera.

El caso investigado ocurrió el pasado lunes. Según los intervinientes, la mujer se encargaba de distraer a los propietarios, mientras que el hombre hurtaba una televisión de 50′, que tendría un valor en el mercado estimado en G. 2 millones.

Los sindicados fueron identificados gracias a imágenes de circuito cerrado de locales aledaños. Según las víctimas, no se trataría de la primera ocasión en que ocurre este tipo de hechos en la zona comercial, por lo que decidieron radicar la denuncia ante la comisaría local.

Por disposición del agente fiscal de turno, Ever Williams, fueron detenidos Jorge Reinaldo Damus Ruiz Díaz (38) y María Asunción Reyes Martínez (28).

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La detención

Los investigadores habrían realizado un allanamiento la mañana de este viernes en el barrio Los Arrabales de Encarnación, en la vivienda de Jorge Damus, a quien encontraron y, de su poder, incautaron el televisor hurtado.

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Este hombre tiene antecedentes por tráfico y posesión de estupefacientes, según los registros del sistema informático de la Policía Nacional.

Entretanto, algunos familiares dieron aviso a Reyes del allanamiento. La mujer habría tomado un ómnibus con destino al noreste del departamento de Itapúa, pero la misma fue localizada e interceptada en el transporte público sobre la ruta PY06, antes de que pudiera continuar con su fuga.