MNP revela cuántas personas están privadas de libertad en Paraguay

Mediante su Dirección de Investigación, el MNP compartió un extenso resumen sobre la situación de las personas privadas de libertad en Paraguay.

La cifra directa es que hay 19.426 personas en estas condiciones y de ese número, 18,327 (94,3%) son hombres y 1,099 (5,7%) son mujeres.

Otro dato mencionado es la diferencia entre la cantidad de procesados y condenados. Según los datos, el 60,4% de la población penitenciaria a nivel país está procesada, mientras que el 39,6% está condenada.

Los establecimientos con mayor cantidad de presos son Tacumbú con 2.160 personas, Coronel Oviedo con 2.082 y Concepción con 1.827.

Poblaciones, enfermedades y menores

Entre las poblaciones también se recopilaron estos datos:

Mujeres embarazadas: 7

Niños/as que viven con sus madres: 20

Tuberculosis: 912 casos

VIH: 125 casos

Sífilis: 57 casos

Población LGTBIQ+: 31

Personas extranjeras: 623

Población indígena: 262

Adultos mayores: 550

Personas con discapacidad: 75

Por otra parte, hay 149 adolescentes privados de libertad, entre ellos, 142 varones y 7 mujeres.

En lo que refiere al crecimiento de la población penitenciaria, la institución apunta que a diciembre de 2025 se alcanzaron las 19.426 personas, un considerable aumento desde los datos del 2021 cuando eran 14.370.

Informe sobre la población penitenciaria

En el informe completo se puede ver la cantidad de presos en cada centro penitenciario del país, al igual que las diferencias entre la capacidad máxima según el Ministerio de Justicia (MJ) y el Mecanismo. Con esto último se evidencia una considerable sobrepoblación.

