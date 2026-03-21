Senad incauta cerca de 50.000 dosis de éxtasis y detiene a un dominicano

La operación, que recibe el nombre de “ÉXTAZ1S” se realizó en la ruta PY01 (anteriormente conocida como Acceso Sur) en el límite de Villa Elisa y Fernando de la Mora, donde los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) captaron a un sospechoso que se desplazaba en motocicleta llevando una maleta.

Durante la verificación, los intervinientes pudieron detectar una importante cantidad de pastillas de MDMA (éxtasis). El detenido fue identificado como Anyelo Tibursio Brito, quien de acuerdo a los datos de inteligencia, integraría un esquema que se dedica a la distribución de drogas sintéticas en conciertos y actividades de alta concurrencia juvenil.

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El hombre es de nacionalidad dominicana y reside en Paraguay desde hace por lo menos seis años, según los datos recabados. Por disposición del fiscal interviniente, Arnaldo Venialgo, el detenido y las evidencias fueron trasladados hasta la base de operaciones de la Senad para el proceso de verificación, conteo y análisis.

Millonario golpe a la estructura

El informe brindado por las autoridades indica que la carga decomisada es de 50.000 pastillas. Considerando el precio aproximado por dosis, se presume que el golpe a la estructura de distribución rondaría los G. 5.000 millones (unos 769 mil dólares)..

La operación se enmarca dentro del Plan SUMAR que busca desarticular estructuras de microtráfico reduciendo la disponibilidad de drogas en espacios de alta exposición

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