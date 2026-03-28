Policiales
28 de marzo de 2026 - 17:47

Encuentran a mujer que desapareció el jueves

Encuentran a mujer desaparecida en San Gervasio Independencia Guairá.
Encuentran a mujer desaparecida en San Gervasio Independencia Guairá.Gentileza

Una mujer que desapareció el jueves en Independencia, Guairá, fue hallada por las autoridades en una zona boscosa. Tras su hallazgo, fue asistida por los intervinientes.

Por ABC Color

Gregoria Barúa de Rasch, de 73 años, fue encontrada tras un gran operativo policial que se realizó en San Gervasio, distrito de Colonia Independencia, departamento de Guairá.

La Policía Nacional del Paraguay desplegó un operativo de búsqueda para localizar a la mujer de 73 años desaparecida en la misma localidad el jueves último.

Según el informe policial, la misma padece de alzhéimer y problemas de audición, lo que motivó la rápida activación de un operativo de búsqueda y localización.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, con apoyo de efectivos de distintas comisarías dependientes de la Dirección de Policía del Guairá y bomberos.

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Localizan a mujer desaparecida

La mujer fue hallada en una zona boscosa de la localidad de San Gervasio, distrito de Colonia Independencia.