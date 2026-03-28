Encuentran a mujer que desapareció el jueves

Gregoria Barúa de Rasch, de 73 años, fue encontrada tras un gran operativo policial que se realizó en San Gervasio, distrito de Colonia Independencia, departamento de Guairá.

La Policía Nacional del Paraguay desplegó un operativo de búsqueda para localizar a la mujer de 73 años desaparecida en la misma localidad el jueves último.

Según el informe policial, la misma padece de alzhéimer y problemas de audición, lo que motivó la rápida activación de un operativo de búsqueda y localización.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, con apoyo de efectivos de distintas comisarías dependientes de la Dirección de Policía del Guairá y bomberos.

Lea más: Aumentan reportes de desapariciones: 23 niños y 45 adolescentes siguen en búsqueda

Localizan a mujer desaparecida

La mujer fue hallada en una zona boscosa de la localidad de San Gervasio, distrito de Colonia Independencia.