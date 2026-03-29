Aparatoso accidente en ex Acceso Sur deja a un joven motociclista en estado delicado

La víctima del accidente fue identificada como Carlos Franco Reyes (26), domiciliado en Ypané. De acuerdo a los datos suministrados, el joven trabaja en una fábrica metalúrgica de Asunción. Según fuentes, es además padre de un bebé de tres meses.

Osmar Zeballos, dueño del sitio donde se desempeña laboralmente, manifestó que el joven acababa de retirarse de su lugar de trabajo pasado el mediodía y abordó su motocicleta para retornar a su casa en Ypané.

Maniobra imprudente

Relató que durante el trayecto, al pasar frente al local donde antes funcionaba la discoteca “Tucano” en San Antonio, venía en sentido contrario un camión de menor porte blanco tipo Canter, cuyo chofer, Roberto Torres Giménez (66) hizo una maniobra en forma de “U” de forma imprevista para ingresar a su carril, aparentemente sin tomar las medidas de precaución.

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Al no reaccionar a tiempo, el motociclista impactó contra el rodado, de cuya consecuencia produjo su caída sobre el pavimento. Como consecuencia del percance, Carlos Franco Reyes sufrió una rotura de bazo y lesiones en el hígado. que le provocaron un sangrado interno, según informó Zeballos.

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El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital “Ingavi”, de IPS, donde se encuentra estable, tras ser sometido a una intervención quirúrgica. Está internado en terapia intensiva y bajo coma inducido, dijeron fuentes cercanas.

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Negativo al alcotest, pero sin documentos

Roberto Torres Giménez, por su parte, fue sometido al alcotest, cuyo resultado arrojó negativo, y se encuentra en la subcomisaría 63° Central del barrio San Jorge de San Antonio, a disposición del Ministerio Público.

Testigos afirmaron que el chofer del camión no traía consigo sus documentos de identidad ni tampoco los documentos del rodado.