Detienen a hombre que despojó de su arma a un policía en Artigas y Perú

El hecho se registró alrededor de las 16:10, cuando un agente policial que cubría un punto crítico fue sorprendido por el ahora detenido, quien aprovechó un descuido para arrebatarle su arma de fuego.

El comisario Robert Caballero explicó que el sospechoso llegó hasta el lugar, distrajo al uniformado y logró apoderarse del revólver antes de darse a la fuga hacia la zona baja.

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Rápida reacción y captura

Tras el hecho, el agente afectado solicitó apoyo por radio, lo que permitió el despliegue inmediato de un operativo policial en la zona.

Mediante una incursión y rastrillaje, los intervinientes lograron ubicar al sospechoso en las inmediaciones de su vivienda, donde finalmente fue aprehendido.

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Arma recuperada sin disparos

El arma sustraída, un revólver de la marca Taurus, fue recuperada en su totalidad y sin daños.

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Según la Policía, no se efectuaron disparos durante el incidente, lo que evitó consecuencias mayores.

Sospechoso con antecedentes

El detenido fue identificado como Gustavo Adolfo Caballero Duarte, de 36 años, quien cuenta con antecedentes por robo agravado, hurto y otros hechos punibles.

De acuerdo con el comisario interviniente, el hombre habría actuado bajo un estado de alteración, mencionando que “no estaba en sus cabales”.

Investigación en curso

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias del hecho y las posibles imputaciones.

Desde la Policía no se descarta que el arma haya sido sustraída con la intención de ser reducida o utilizada para otros fines ilícitos.