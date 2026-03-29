Homicidio en Itapúa: empresario checo fue asesinado y su compatriota está prófugo

Un hombre de nacionalidad checa, identificado como Martin Skvor, de aproximadamente 50 años, fue encontrado muerto en el interior de una vivienda, dentro de un condominio privado ubicado en la compañía Caraguatá, en Carmen del Paraná, departamento de Itapúa.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 9ª, tras un aviso recibido por parte de un vecino, alrededor de las 10:00, sobre una supuesta pelea en el lugar, según informó el suboficial Jesús Gómez.

De acuerdo con el relato de la pareja de la víctima, identificada como Jaroslava Fabianova (23), el fallecido y el presunto autor, Jan Ansorge (30), estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas desde la noche anterior.

Ya en horas de la madrugada, cerca de las 03:30, el sospechoso habría ingresado a la habitación donde se encontraba la pareja, por lo que se inició una riña que se extendió hasta la sala.

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Riña, disparo y huida del sospechoso

La mujer manifestó que durante el forcejeo escuchó un disparo, tras lo cual se refugió en el baño, donde permaneció bajo amenazas del sindicado, quien le habría advertido que no saliera.

Según la denuncia, el presunto autor mantuvo bajo amenaza a la mujer durante varias horas, incluso obligándola a actuar con normalidad y a contactar a un secretario de la víctima para también atentar contra él.

Recién cerca de las 11:00, la mujer logró escapar y corrió hasta una patrullera que se encontraba en las inmediaciones. En ese momento, el sospechoso huyó del lugar a bordo de la camioneta de la víctima.

El vehículo fue posteriormente localizado en una zona boscosa cercana, donde fue abandonado.

Forense confirma causa de muerte

El informe policial señala que la víctima presentaba una herida cortante en el cuello, presumiblemente causada con un arma blanca.

El médico forense diagnosticó como probable causa de muerte un “shock hipovolémico” y estimó un tiempo de fallecimiento de aproximadamente 12 horas.

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Sin móvil claro y antecedentes recientes

El principal sospechoso, también de nacionalidad checa y amigo de la víctima, permanece prófugo. La Policía realiza un rastrillaje en la zona con apoyo de varias dependencias.

La Policía informó que, hasta el momento, no se maneja un móvil definido del crimen.

La víctima era un empresario que había llegado al país hace unos ocho meses.

Asimismo, se reportó que días atrás habría sido víctima de un hurto, hecho que no se descarta dentro de las líneas investigativas.