Cae “chespi” con costoso equipo quirúrgico robado de una residencia de médicos

El detenido por supuesto robo domiciliario en el barrio Jara de Asunción fue identificado como Daniel Orrego Ayala (38), sin domicilio fijo y con antecedentes por al menos cinco hechos de hurto agravado.

El sospechoso tenía en su poder una mochila cargada con los equipos quirúrgicos para procedimientos traumatológicos, medicamentos y objetos personales de las víctimas valuadas en unos G. 40.000.000, confirmaron los policías.

Cámara captó el robo domiciliario en el barrio Jara

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cuando el maleante con suma facilidad logró ingresar a la residencia del médico Francisco Javier Godoy Gómez (33).

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El desconocido hasta ese momento logró abrir los vehículos que estaban estacionados en el garaje de la casa.

En el interior de uno de los autos encontró la mochila que estaba cargada con los costosos equipos quirúrgicos y una caja que aparentemente tenía en su interior algunos medicamentos y hasta elementos personales de la víctima.

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El maleante acomodó de a uno lo que iba a robar sobre la muralla, luego se puso la mochila al hombro, trepó la muralla y salió nuevamente a la calle con lo robado y se alejó del sitio, alrededor de las 03:35 hs.

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Tras la denuncia presentada en la comisaría jurisdiccional, la 19ª de Asunción, los uniformados iniciaron la búsqueda del sospechoso, cuyas características se vieron claramente en las imágenes captadas por las cámaras del circuito cerrado de la residencia.

Policía encontró al sospechoso durmiendo abrazado a lo robado

Los agentes verificaron cuadra por cuadra los puntos que eran utilizados por los presuntos adictos para esconderse. Fue así que llegaron a una casa abandonada en la avenida Brasilia y Santiago, donde finalmente localizaron a Orrego durmiendo plácidamente sobre un colchón tirado en el piso, abrazado fuertemente a los objetos robados.